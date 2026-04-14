Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Thanh Thúy ra sân ngay khi về Việt Nam, tỏa sáng cùng VTV Bình Điền Long An

Quỳnh Anh
14/04/2026 19:08 GMT+7

Vừa từ Nhật Bản trở về Việt Nam, ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đã ra sân cùng đội VTV Bình Điền Long An đánh bại CLB LP Bank Ninh Bình.

Thanh Thúy tái xuất cùng CLB VTV Bình Điền Long An

Trưa nay (14.4), tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) hội quân cùng CLB VTV Bình Điền Long An. Chiều cùng ngày, cô ra sân khởi động cùng nhà đương kim vô địch sau đó góp mặt trong chiến thắng của đội mình trước CLB LP Bank Ninh Bình ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Thanh Thúy ra sân ngay khi về Việt Nam, tỏa sáng cùng VTV Bình Điền Long An - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy tái xuất, cùng CLB VTV Bình Điền Long An có chiến thắng quan trọng trước LP Bank Ninh Bình ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra hôm nay (14.4)

ẢNH: VFV

Trước khi chạm trán với LP Bank Ninh Bình, CLB VTV Bình Điền Long An chưa có thành tích như mong muốn khi để thua 2 trong tổng số 4 trận đã qua, trước Thanh Hóa và Hóa chất Đức Giang Lào Cai với cùng tỷ số 2-3. Vì thế sự trở về kịp thời của Trần Thị Thanh Thúy giúp đội bóng này thêm quyết tâm trong việc tìm lại vị thế trên bảng xếp hạng.

Do vừa trải qua quá trình di chuyển dài từ Nhật Bản về đến Hà Nội nên HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không tung Trần Thị Thanh Thúy ra sân ở đội hình xuất phát. Cô chỉ vào sân trong nửa cuối của cả 3 ván. Tuy chưa có được thể trạng tốt nhất nhưng Thanh Thúy cũng đã ghi những điểm số quan trọng giúp VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng cách biệt 3-0 (25/23, 25/20, 25/21) trước đương kim á quân LP Bank Ninh Bình.

Với việc vượt qua LP Bank Ninh Bình, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chiếm lại ngôi nhì bảng xếp hạng từ tay CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ngày 16.4 tới, Thanh Thúy cùng đội VTV Bình Điền Long An chạm trán với đội bóng đang toàn thắng cả 5 trận và dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Hà Nội Tasco Auto. Trận đấu hứa hẹn gay cấn khi lực lượng của 2 đội được đánh giá cân tài cân sức.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận