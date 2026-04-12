Trần Thị Thanh Thúy rời Nhật Bản, báo tin vui cho CLB VTV Bình Điền Long An

Trần Thị Thanh Thúy giúp gia tăng sức mạnh đáng kể cho CLB VTV Bình Điền Long An

Ngày 12.4, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings để thua CLB Hisamitsu Springs với tỷ số 0-3 ở tứ kết lượt về giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản. Ở tứ kết lượt đi trước đó, Thanh Thúy cùng các đồng đội cũng để thua đối thủ 0-3 nên chấp nhận dừng bước.

Trần Thị Thanh Thúy kịp sát cánh CLB VTV Bình Điền Long An tranh tài 2 trận còn lại ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: GGW

Không thể cùng CLB Gunma Green Wings tiến sâu hơn nhưng đây được xem là mùa giải thành công nhất của Trần Thị Thanh Thúy lẫn đội bóng này tại Nhật Bản. Với Trần Thị Thanh Thúy, cô tìm lại được phong độ cao sau quãng thời gian khó khăn vì chấn thương. Theo thống kê ở mùa giải năm nay, Trần Thị Thanh Thúy thi đấu tổng cộng 49 trận, ghi tổng cộng 627 điểm, là tay ghi điểm số 2 ở CLB Gunma Green Wings.



Sau khi dừng chân ở tứ kết giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản, chủ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ về nước sát cánh cùng đội bóng gắn liền với tên tuổi của mình trong nhiều năm qua là VTV Bình Điền Long An. Ngay trước vòng 1 giải vô địch quốc gia, CLB này chủ động đăng ký Trần Thị Thanh Thúy vào danh sách nhằm phòng hờ khả năng cô kịp hoàn tất thi đấu ở Nhật Bản. Vì thế tay đập này hoàn toàn được quyền thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia ngay sau khi về nước.

CLB VTV Bình Điền Long An như hổ thêm cánh khi có sự trở lại của ngôi sao bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy ẢNH: BĐLA

Theo thông tin từ ban huấn luyện CLB VTV Bình Điền Long An, Trần Thị Thanh Thúy sẽ về đến Hà Nội vào ngày 14.4, đồng nghĩa kịp thi đấu 2 lượt trận cuối vòng 1 giải vô địch quốc gia khi đội bóng này chạm trán với CLB Hà Nội Tasco Auto (ngày 16.4) và Binh chủng thông tin (ngày 18.4). CLB Hà Nội Tasco Auto đang trở thành hiện tượng khi toàn thắng cả 4 trận, hứa hẹn gây khó cho nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên với việc Thanh Thúy trở lại đúng lúc sẽ giúp đội bóng của mình lấy lại vị thế "cửa trên". Dù vậy ban huấn luyện CLB VTV Bình Điền Long An vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân của Thanh Thúy bởi còn tùy thuộc vào sức khỏe, thể trạng của ngôi sao này.