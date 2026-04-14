Nóng bỏng bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Nhiều bất ngờ

Quỳnh Anh
14/04/2026 09:52 GMT+7

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) đến hồi gay cấn ở cuộc đua tranh vào tốp 4 trên bảng xếp hạng.

Cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Hạng mục nữ tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia liên tiếp chứng kiến những bất ngờ. Các cầu thủ đội tân binh Hà Nội Tasco Auto cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp trước CLB Binh chủng Thông tin (3-2), Hóa chất Đức Giang Lào Cai (3-0), Ngân hàng Công thương (3-0) và LP Bank Ninh Bình (3-2). Kết quả này giúp đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 10 điểm.

Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An đã thua 2 trận ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

ẢNH: BĐLA

Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An sau 2 trận thua sít sao 2-3 trước Thanh Hóa và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã rớt xuống hạng ba với 8 điểm (2 trận thắng, 2 trận thua). Sự trở lại của gương mặt chủ lực Trần Thị Bích Thủy vừa kết thúc thi đấu ở Nhật Bản giúp đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai bứt phá mạnh mẽ, chiếm ngôi nhì bảng xếp hạng khi có 3 trận thắng, 1 trận thua.

Trần Thị Bích Thủy giúp đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai bứt phá lên hạng nhì sau chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An

ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Các đội Binh chủng Thông tin (7 điểm), LP Bank Ninh Bình (7 điểm), Thanh Hóa (5 điểm) cạnh tranh quyết liệt tốp 4 nhằm có suất tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương, xa hơn là cuộc đua vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Hôm nay hạng mục nữ diễn ra 2 cặp đấu hấp dẫn giữa Hà Nội Tasco Auto với Thanh Hóa (12 giờ), LP Bank Ninh Bình với VTV Bình Điền Long An (17 giờ).

Đội Công an TP.HCM thể hiện phong độ cao, dẫn đầu nội dung nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

ẢNH: CLB CA.TPHCM

Ở hạng mục nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội Công an TP.HCM và Biên Phòng toàn thắng 4 trận, chia nhau ngôi nhất, nhì bảng xếp hạng. 2 đội bóng này sẽ đối đầu lúc 19 giờ hôm nay nhằm phân định ngôi nhất, nhì bảng. Trận đấu này hứa hẹn rất hấp dẫn khi đội Công an TP.HCM có dàn nội binh đồng đều bên cạnh ngoại binh đến từ Iran Ali Haghparast rất mạnh còn nhà đương kim vô địch Biên Phòng có dàn trụ cột đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Phạm Văn Hiệp... được ví như đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thu nhỏ.

Bảng xếp hạng nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:

Trận đấuĐiểmSetĐiểm
HạngĐộiTBTBTỉ lệTBTỉ lệ
1Hà Nội Tasco Auto40101243.0003542881.229
2HCĐG Lào Cai318951.8003082811.096
3VTV Bình Điền Long An2281061.6673543231.096
4Binh chủng Thông tin227861.3332992601.150
5LP Bank Ninh Bình227871.1433393051.111
6Thanh Hóa225780.8752973330.892
7Ngân hàng Công thương133390.3332462880.854
8Hưng Yên0400120.0001813000.603

Bảng xếp hạng nội dung nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:

Trận đấuĐiểmSetĐiểm
HạngĐộiTBTBTỉ lệTBTỉ lệ
1Công an TP. HCM4012120MAX3052261.350
2Biên Phòng 401212112.0003272521.298
3LP Bank Ninh Bình318961.5003283191.028
4Thể Công Tân Cảng226881.0003443550.969
5TP. HCM226670.8573103190.972
6Hà Nội134590.5563033380.896
7Đà Nẵng0403120.2503503820.916
8Sanest Khánh Hòa0400120.0002313070.752

