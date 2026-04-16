Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 hôm nay ở đâu, kênh nào?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/04/2026 05:28 GMT+7

Hôm nay (16.4), vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) với nhiều cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn.

Chờ Thanh Thúy tỏa sáng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 đang đi vào những lượt trận cuối với những cuộc đua tranh quyết liệt tốp 4 ở hạng mục nam lẫn nữ nhằm giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương (từ 23 đến 26.4 tại Phú Thọ).

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An "đại chiến" với đội tân binh Hà Nội Tasco Auto ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra hôm nay

Ở hạng mục nữ, đội tân binh Hà Nội Tasco Auto sẽ chạm trán với đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An vào lúc 12 giờ. Hà Nội Tasco Auto với dàn tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang cùng ngoại binh chất lượng đến từ Đức Ivana Vanjak, thi đấu thăng hoa với 5 trận toàn thắng (13 điểm).

Trong khi đó VTV Bình Điền Long An có 3 trận thắng, 2 trận thua (11 điểm), xếp hạng ba sau CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai (4 thắng, 1 thua). Với sự trở lại của ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An quyết tâm vượt qua Hà Nội Tasco Auto nhằm an tâm vị trí trong tốp 4.

CLB Hà Nội Tasco Auto đang thi đấu thăng hoa ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Lúc 17 giờ diễn ra trận đấu còn lại ở hạng mục nữ giữa CLB Thanh Hóa với CLB Hưng Yên. CLB Thanh Hóa hiện có 2 trận thắng, 3 trận thua (5 điểm) còn đội Hưng Yên toàn thua cả 5 trận (0 điểm), chia nhau 2 vị trí cuối trên bảng xếp hạng. Vì thế 2 đội sẽ quyết đấu để cạnh tranh những điểm số quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Đội nam Biên Phòng khẳng định sức mạnh ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Ở hạng mục nam diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa Thể Công Tân Cảng với Biên Phòng (14 giờ 30). Thể Công Tân Cảng hiện xếp hạng 3 với 3 trận thắng, 2 trận thua trong khi Biên Phòng toàn thắng 5 trận, dẫn đầu bảng xếp hạng. Cả 2 đội đều sở hữu đội hình chất lượng, hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hay. Trận đấu còn lại của hạng mục nam diễn ra lúc 19 giờ 30 là cuộc chạm trán giữa CLB TP.HCM (hạng 6) với Sanest Khánh Hòa (hạng 8). Cựu vương Sanest Khánh Hòa chưa nếm mùi chiến thắng ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 trong khi CLB TP.HCM quyết tâm giành chiến thắng để tìm cơ hội vào tốp 4.

Các trận đấu của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay (16.4):

16.412:00411 – 3NữHà Nội Tasco AutoVTV BĐ Long An
14:30421 – 3NamThể Công Tân CảngBiên Phòng
17:00434 – 2NữXMLS Thanh HoáGeleximco Hưng Yên
19:30444 – 2NamTP.HCMSanest Khánh Hoà

Bất ngờ thú vị tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Bất ngờ thú vị tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) với những diễn biến hấp dẫn, bất ngờ ở nội dung nam và nữ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận