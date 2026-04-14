Khám phá nhà thờ gắn liền với 81 ngày đêm lịch sử tại Quảng Trị

Nằm trên tuyến QL1 đoạn đi qua xã Hải Lăng (Quảng Trị), nhà thờ Long Hưng hiện là một trong các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 thuộc di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Theo các tài liệu của Trung tâm Bảo tồn di tích - danh thắng (Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị), nhà thờ Long Hưng được xây dựng vào những năm 1955 - 1956 trên diện tích 1.220 m2, phục vụ đời sống tín ngưỡng của các giáo dân thuộc thôn Long Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng cũ).

Phần còn sót lại của nhà thờ Long Hưng sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không gian bên trong thánh đường được chia thành 5 gian, với gian ở giữa có bậc đá, phía trên là tháp chuông ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mảng tường phía sau của nhà thờ Long Hưng loang lổ dấu vết của bom đạn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhà thờ được xây dựng bằng bê tông, cốt thép vững chắc với kiến trúc hình chữ thập khi nhìn từ trên cao, phía trên có tháp chuông, giáo đường được chia thành 5 gian, gian ở giữa hiện còn một bậc đá, nơi đặt bàn thờ cử hành thánh lễ.

Khuôn viên nhà thờ Long Hưng gần đây được cải tạo, sửa sang để phục vụ cho tham quan, du lịch ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, nhà thờ Long Hưng là vị trí chốt quan trọng trên trận địa để quân ta bảo vệ thị xã Quảng Trị ở hướng tây nam ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thanh gỗ còn sót lại có dòng chữ "INRI", một cụm từ viết tắt của tiếng Latinh thường xuất hiện trên thánh giá ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong sự kiện 81 ngày đêm lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhà thờ Long Hưng là một trong những vị trí chốt quan trọng của hệ thống trận địa chốt án ngữ trên QL1 để bảo vệ thị xã Quảng Trị ở hướng tây nam. Tại khu vực này đã diễn ra nhiều trận đánh khốc liệt giữa lực lượng quân giải phóng và quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Tháp chuông của nhà thờ Long Hưng, bên trên hiện vẫn còn phần bê tông bị đổ sập ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hơn 70 năm kể từ thời điểm xây dựng, những bức tường của nhà thờ Long Hưng đã xuống cấp bởi thời gian và bom đạn tàn phá; nhưng công trình vẫn giữ nguyên vẹn giá trị của lịch sử ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhà thờ hiện nay trở thành một trong các địa điểm tham quan trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trải qua những năm tháng của chiến tranh, nhà thờ Long Hưng bị bom đạn phá hủy, trên những bức tường hiện vẫn còn loang lổ những dấu vết của bom đạn, tháp chuông đổ sập và một phần còn lại của thánh giá gỗ.

Thời gian gần đây, nhà thờ Long Hưng được tu bổ, bảo tồn để phục vụ tham quan, du lịch. Cùng với Trường Bồ Đề, bến sông Thạch Hãn..., nhà thờ Long Hưng đã trở thành địa điểm tham quan thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tạo thêm sự phong phú, đa dạng trong hành trình du lịch, khám phá và tìm hiểu lịch sử.