Khám phá nhà thờ gắn liền với 81 ngày đêm lịch sử tại Quảng Trị

Nằm trên tuyến QL1 đoạn đi qua xã Hải Lăng (Quảng Trị), nhà thờ Long Hưng hiện là một trong các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 thuộc di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Theo các tài liệu của Trung tâm Bảo tồn di tích - danh thắng (Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị), nhà thờ Long Hưng được xây dựng vào những năm 1955 - 1956 trên diện tích 1.220 m2, phục vụ đời sống tín ngưỡng của các giáo dân thuộc thôn Long Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng cũ).
Nhà thờ được xây dựng bằng bê tông, cốt thép vững chắc với kiến trúc hình chữ thập khi nhìn từ trên cao, phía trên có tháp chuông, giáo đường được chia thành 5 gian, gian ở giữa hiện còn một bậc đá, nơi đặt bàn thờ cử hành thánh lễ.
Trong sự kiện 81 ngày đêm lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhà thờ Long Hưng là một trong những vị trí chốt quan trọng của hệ thống trận địa chốt án ngữ trên QL1 để bảo vệ thị xã Quảng Trị ở hướng tây nam. Tại khu vực này đã diễn ra nhiều trận đánh khốc liệt giữa lực lượng quân giải phóng và quân đội Việt Nam Cộng hòa.
Trải qua những năm tháng của chiến tranh, nhà thờ Long Hưng bị bom đạn phá hủy, trên những bức tường hiện vẫn còn loang lổ những dấu vết của bom đạn, tháp chuông đổ sập và một phần còn lại của thánh giá gỗ.
Thời gian gần đây, nhà thờ Long Hưng được tu bổ, bảo tồn để phục vụ tham quan, du lịch. Cùng với Trường Bồ Đề, bến sông Thạch Hãn..., nhà thờ Long Hưng đã trở thành địa điểm tham quan thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tạo thêm sự phong phú, đa dạng trong hành trình du lịch, khám phá và tìm hiểu lịch sử.
