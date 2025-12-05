Cựu binh Thành cổ Quảng Trị xem 'Mưa đỏ' ở bệnh viện, nghẹn ngào nhớ đồng đội hy sinh

Trong ngày 3 - 4.12.2025, hội trường Bệnh viện Đà Nẵng trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Không còn là nơi họp giao ban hay tổ chức hội thảo, không gian ấy được biến thành một “rạp chiếu phim” để hàng trăm bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế cùng xem miễn phí bộ phim Mưa đỏ.

Một hoạt động tưởng chừng nhỏ nhưng đã khiến không ít người xem lặng đi, bởi tạm quên những lo toan trong công việc, họ được hòa vào không khí lịch sử và nghệ thuật một cách rất ấm áp và nhân văn.

Ông Vũ Văn Thành (76 tuổi), từng là người lính tiếp tế tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Suốt gần 2 giờ ngồi lặng trước màn hình, khi những khuôn hình cuối cùng của Mưa đỏ khép lại, ông Vũ Văn Thành (76 tuổi, từng là người lính tiếp tế tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị) vẫn ngồi bất động, vì nhớ đồng đội ông đã hy sinh gần hết.



