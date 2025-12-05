Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu binh Thành cổ Quảng Trị xem 'Mưa đỏ' ở bệnh viện, nghẹn ngào nhớ đồng đội hy sinh
Video Giải trí

Kiều Trinh - Phương Doanh

05/12/2025 16:59 GMT+7

Kiều Trinh - Phương Doanh
05/12/2025 16:59 GMT+7

Giữa hội trường Bệnh viện Đà Nẵng, cựu binh 76 tuổi từng tiếp tế trong trận 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị rưng rưng khi xem 'Mưa đỏ' vì nhớ đồng đội đã hy sinh gần hết...

Trong ngày 3 - 4.12.2025, hội trường Bệnh viện Đà Nẵng trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Không còn là nơi họp giao ban hay tổ chức hội thảo, không gian ấy được biến thành một “rạp chiếu phim” để hàng trăm bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế cùng xem miễn phí bộ phim Mưa đỏ.

Một hoạt động tưởng chừng nhỏ nhưng đã khiến không ít người xem lặng đi, bởi tạm quên những lo toan trong công việc, họ được hòa vào không khí lịch sửnghệ thuật một cách rất ấm áp và nhân văn.

Cựu binh Thành cổ Quảng Trị xem 'Mưa đỏ' ở bệnh viện, nghẹn ngào nhớ đồng đội hy sinh- Ảnh 1.

Ông Vũ Văn Thành (76 tuổi), từng là người lính tiếp tế tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Suốt gần 2 giờ ngồi lặng trước màn hình, khi những khuôn hình cuối cùng của Mưa đỏ khép lại, ông Vũ Văn Thành (76 tuổi, từng là người lính tiếp tế tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị) vẫn ngồi bất động, vì nhớ đồng đội ông đã hy sinh gần hết.


