Thành cổ Quảng Trị 'khoác áo mới', chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

Thành cổ Quảng Trị rộn ràng trước 'giờ G'

Ngày 17.4, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã phối hợp cùng Báo Thanh Niên hoàn tất các khâu chuẩn bị để tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2, sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ VH-TT-DL đồng tổ chức.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong 2 ngày 18 - 19.4. Ngày 18.4 sẽ tổ chức lễ thượng cờ tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, kết hợp diễu hành phát động phong trào đạp xe vì hòa bình; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh; thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 19.4, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" sẽ diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 17.4, khu vực Thành cổ Quảng Trị, nơi diễn ra các nội dung thi đấu chính đã khoác lên mình diện mạo mới, rộn ràng trước giờ khai hội. Dọc các tuyến đường xung quanh, băng rôn, cờ phướn được treo dày đặc, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục sân khấu, hàng rào kỹ thuật, điểm xuất phát - về đích; lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Không chỉ các đơn vị tổ chức, người dân địa phương cũng đang háo hức đón chờ sự kiện. Tại khu vực xung quanh Thành cổ Quảng Trị, nhiều hàng quán chỉnh trang lại không gian, dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ lượng lớn du khách và VĐV. Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đang khẩn trương "tăng tốc" chuẩn bị cho ngày hội.

Từ quán cà phê, quán ăn sáng đến các điểm giải khát ven đường, tất cả đều bổ sung thêm nguyên liệu, sắp xếp lại bàn ghế, thậm chí mở rộng không gian phục vụ để đón lượng khách dự kiến tăng mạnh dịp lễ hội.

Chị Kim Thảo (28 tuổi, trú phường Quảng Trị), chủ một quán cà phê gần khu vực Thành cổ, cho biết đã chủ động chuẩn bị từ sớm. "Mùa trước, quán tôi gần như 'thất thủ' vì quá đông khách đến xem đua xe. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi nhập thêm nguyên liệu, kê thêm bàn ghế và thuê thêm nhân viên để phục vụ tốt hơn", chị Thảo chia sẻ.

Vừa tất bật sắp xếp lại quầy pha chế, chị Thảo không giấu được niềm háo hức: "Một chương trình lớn như vậy được tổ chức ngay tại quê hương là niềm vui và tự hào rất lớn. Không chỉ giúp buôn bán khởi sắc, mà quan trọng hơn là hình ảnh Quảng Trị, mảnh đất từng chịu nhiều đau thương nay đang đổi thay, phát triển sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn".

Cùng chung niềm xúc động, bà Đinh Thị Thu (59 tuổi, trú phường Quảng Trị) cho biết, mỗi lần Thành cổ Quảng Trị trở nên nhộn nhịp bởi các hoạt động văn hóa, thể thao là một lần bà cảm nhận rõ hơn sự hồi sinh mạnh mẽ của quê hương.

"Nơi đây từng là chiến trường ác liệt, giờ lại đón những đoàn người đến đạp xe, vui chơi trong hòa bình. Tôi thấy rất tự hào và xúc động. Mong rằng những sự kiện như thế này sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay", bà Thu chia sẻ.

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hòa bình

Theo ban tổ chức, ngày 19.4, Ngày hội Đạp xe Vì hòa bình sẽ thu hút khoảng 1.000 vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết: "Tiếp nối thành công của năm 2024, chúng tôi sẵn sàng chào đón các vận động viên và những người yêu chuộng hòa bình đến với Quảng Trị. Công tác chuẩn bị đã được triển khai hoàn tất, sẵn sàng để ngày hội diễn ra sôi động, ấn tượng".



