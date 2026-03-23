Ngày hội đạp xe Vì hòa bình trở lại Quảng Trị vào tháng 4

Nguyễn Phúc
23/03/2026 09:48 GMT+7

Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên vào tháng 6.2024, Báo Thanh Niên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tiếp tục đưa Ngày hội đạp xe Vì hòa bình trở lại 'vùng đất thép' vào trung tuần tháng 4 năm nay.

Ngày 23.3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, đang khẩn trương phối hợp cùng Báo Thanh Niên hoàn tất các khâu chuẩn bị để tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2. Đây cũng là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Các vị đại biểu chào đón các vận động viên diễu hành qua cầu Hiền Lương tại Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2024

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngày hội được định hướng là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của Quảng Trị; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế. Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng.

Cuộc diễu hành Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2024 đã để lại những hình ảnh tuyệt đẹp

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong hai ngày 18 và 19.4. Ngày 18.4 sẽ tổ chức lễ thượng cờ tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, kết hợp diễu hành phát động phong trào đạp xe vì hòa bình; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh; thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 19.4, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" sẽ diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị.

Năm 2026 này, các vận động viên vẫn sẽ tranh tài ở cung đường vòng quanh Thành cổ Quảng Trị

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự kiến, ngày hội thu hút khoảng 1.000 vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức cũng mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.

Kỳ vọng giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" sẽ thực sự gay cấn như năm 2024

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết: "Tiếp nối thành công của năm 2024, chúng tôi sẵn sàng chào đón các vận động viên và những người yêu chuộng hòa bình đến với Quảng Trị. Công tác chuẩn bị đang được triển khai tích cực để ngày hội diễn ra sôi động, ấn tượng".

