Đã xác định 6 thiếu niên ném đá vào hàng loạt xe trên cao tốc Quảng Trị

Nguyễn Phúc
22/03/2026 19:30 GMT+7

Lực lượng chức năng đã làm rõ 6 thiếu niên trú tại xã Bố Trạch và xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) là thủ phạm ném đá vào hàng loạt phương tiện di chuyển trên cao tốc qua xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 22.3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, làm rõ nhóm nghi phạm ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21.3, tại Km619+500 cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ (hướng bắc - nam), thuộc địa phận xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), xảy ra vụ việc ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Nhiều xe bị tấn công bằng đá trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, có 4 phương tiện bị ảnh hưởng gồm: xe tải biển số 63H-063.71 do ông T.V.H (60 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển; xe đầu kéo biển số 98H-081.11 (kéo theo rơ moóc biển số 98RM-035.61) do ông Đ.V.M (47 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn) điều khiển; xe đầu kéo biển số 68C-019.38 (kéo theo rơ moóc biển số 68R-001.27) do ông L.Đ.N (41 tuổi, trú tỉnh An Giang) điều khiển; xe tải biển số 37K-618.72 do ông T.V.T (35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển. 

Dù không có thiệt hại về người nhưng 4 phương tiện bị vỡ, hư hỏng nặng kính chắn gió phía trước; thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Bắc Trạch và các đơn vị chức năng tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

Nhóm thiếu niên liên quan đến vụ ném đá nghiêm trọng

Qua xác minh ban đầu, công an làm rõ 6 người liên quan cùng trú tại tỉnh Quảng Trị, gồm: N.P.L (14 tuổi), N.Đ.K (14 tuổi), N.K.L (13 tuổi) cùng trú xã Bố Trạch; N.N.T (14 tuổi), T.G.B (15 tuổi) và N.B.C (13 tuổi), cùng trú xã Phong Nha. 

Hiện Công an xã Bắc Trạch tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Cục CSGT cho rằng đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những hành vi nguy hiểm như ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Tạm giữ nghi phạm ném đá nhiều ô tô, chém công an bị thương

Cơ quan chức năng H.Kiên Lương (Kiên Giang) đang tạm giữ nghi phạm ném đá vào nhiều ô tô di chuyển trên đường và chém một chiến sĩ công an bị thương.

