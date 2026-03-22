Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Chiều 20.3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất .

Tham dự chương trình có đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an và các thứ trưởng Bộ Công an. Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Các đại biểu tham dự và thực hiện nghi lễ chào cờ tại chương trình ẢNH: TRUNG KIÊN

Thanh niên công an phải trung thành nhất, gần dân nhất

Phát biểu tại chương trình, đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận những chiến công, thành tích của tuổi trẻ CAND. Đồng thời nhấn mạnh, là lực lượng vũ trang trọng yếu, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", toàn lực lượng CAND quyết tâm gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa công tác an ninh trật tự tạo ra những dấu ấn mới, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, từng đoàn viên thanh niên CAND phải là những cán bộ gương mẫu nhất về kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi; dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách; dám nhận việc mới, việc khó, việc ở cơ sở, ở tuyến đầu, vùng sâu, vùng xa. Đi đầu thực hiện tinh thần hành động: "Nói ít làm nhiều, làm đến cùng", làm vì Đảng, vì dân, phải làm nhanh, làm hiệu quả, làm thực chất".

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại chương trình ẢNH: TRUNG KIÊN

"Thanh niên công an phải là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, là những cán bộ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đi đầu giúp dân lúc hiểm nguy gian khó; biết xấu hổ khi không hoàn thành nhiệm vụ, luôn đau đáu trăn trở làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an trong lòng nhân dân

Tại buổi lễ, thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên CAND nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chặng đường 95 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 70 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất ẢNH: TRUNG KIÊN

Anh Đồng Đức Vũ ghi nhận, trong suốt chặng đường đó, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Công an đã không ngừng cống hiến, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu đã thể hiện rõ phẩm chất dũng cảm, sáng tạo, tận tụy, trở thành hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an trong lòng nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, anh nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết đối với thanh niên Công an là phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học, công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Đây được xem là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Anh Đồng Đức Vũ phát biểu tại chương trình ẢNH: TRUNG KIÊN

Dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Đoàn Thanh niên Bộ Công an Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Bộ Công an quyết định tặng bằng khen cho 20 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác thanh niên, công tác Đoàn, phong trào thanh niên CAND.