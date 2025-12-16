Chỉ định Ban Thanh niên Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 16.12, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc đại hội, thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an, cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ công an nói chung và tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đề ra trong chương trình hành động công tác Đoàn và phong trào thanh niên công an nhân dân.

Anh Đồng Đức Vũ phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Đoàn viên thanh niên công an đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt. Tuyệt đại bộ phận đoàn viên, thanh niên đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; nêu cao phẩm chất trung thành, dũng cảm, trí tuệ, kỷ cương, xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân; sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng toàn lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ông Trần Quốc Tỏ và anh Bùi Quang Huy chúc mừng Ban Thanh niên Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Theo thượng tá Đồng Đức Vũ, nhiều tấm gương điển hình, nhiều chi đoàn thanh niên lập công xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, T.Ư Đoàn và các bộ, ban, ngành địa phương biểu dương, khen thưởng.

Cần xung kích đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy ghi nhận những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Theo anh Bùi Quang Huy, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung xây dựng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều, tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và không gian mạng, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng lên hàng đầu; gắn chặt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đồng thời, chủ động đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nâng cao "sức đề kháng" trước các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới. Tiên phong phải gắn với sáng tạo, thể hiện bằng kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị thanh niên công an cần đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ, tích cực tham gia triển khai Đề án 06, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần đổi mới phương thức công tác, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, có 23 nhân sự tham gia Ban Thanh niên Công an khóa XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tá Đồng Đức Vũ được chỉ định giữ chức trưởng ban; trung tá Bạch Quốc Tuyên và thiếu tá Đậu Bá Tuấn được chỉ định giữ chức phó trưởng ban.