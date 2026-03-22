Cơ hội để người trẻ cam kết hành trình mới

Sáng 22.3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình "Khát vọng thanh niên thủ đô", kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội, các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thủ đô.

Không chỉ là dịp tự hào về quá khứ

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chặng đường 95 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Đoàn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Theo anh Hưng, truyền thống ấy không chỉ được hun đúc từ lịch sử đấu tranh hào hùng mà còn được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và dấn thân của thế hệ hôm nay.

Anh Bùi Quang Huy và lãnh đạo TP.Hà Nội trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thường trực Thành đoàn Hà Nội ẢNH: XUÂN TÙNG

Nhìn lại hành trình đã qua, anh khẳng định thanh niên Hà Nội luôn là lực lượng xung kích, tiên phong trong mọi lĩnh vực, từ chiến tranh đến hòa bình, từ xây dựng đến bảo vệ Tổ quốc. Những phong trào như "Ba sẵn sàng", hay tinh thần "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu" đã trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Từ nền tảng đó, anh Nguyễn Tiến Hưng kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò trong thời kỳ mới, chủ động làm chủ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Hưng, kỷ niệm 95 năm không chỉ là dịp để tự hào về quá khứ, mà còn là cơ hội để thanh niên thủ đô cam kết cho hành trình của tương lai. Anh nhấn mạnh: "Hãy để hành trình 95 năm qua là bệ phóng, để khát vọng ngày hôm nay trở thành hiện thực mai sau".

Số hóa để kết nối thế hệ trẻ

Tại chương trình, đã diễn ra chuỗi hoạt động ý nghĩa mang tính tổng kết, tôn vinh và định hướng thế hệ trẻ. Trong đó, Thành đoàn Hà Nội ra mắt cuốn sách "Bản đồ số 310 địa chỉ đỏ Hà Nội" - công trình số hóa các di tích lịch sử tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bạn trẻ hào hứng tìm hiểu cuốn sách "Bản đồ số 310 địa chỉ đỏ Hà Nội" ẢNH: VŨ THƠ

Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh, khen thưởng. Đáng chú ý là việc trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Thành đoàn Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao "Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ" cho 78 cá nhân. Thành đoàn tuyên dương 95 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu.

Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 95 cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu ẢNH: XUÂN TÙNG

Một nội dung quan trọng khác là chương trình phối hợp "Kết nối sức trẻ" với lễ ký kết giao ước thi đua giữa các cụm thanh niên địa bàn dân cư, trường học và công nhân viên chức.

Các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra như 100% cụm xây dựng kế hoạch triển khai; mỗi cụm đảm nhận ít nhất một công trình thanh niên; tổ chức các hoạt động phối hợp liên khối… Qua đó, tạo sự gắn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng thanh niên trên địa bàn.

Thành đoàn Hà Nội cũng chính thức ra mắt nền tảng số quản lý phong trào thanh niên thủ đô. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ hiện đại hóa công tác điều hành, tăng cường kết nối, minh bạch dữ liệu và mở rộng không gian hoạt động cho đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới phương thức tổ chức phong trào trong thời đại số.

Bên cạnh đó, bộ huy hiệu "Chiến sĩ tình nguyện thủ đô" cùng quy chế trao tặng cũng được công bố, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cá nhân trong phong trào tình nguyện.