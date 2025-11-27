Anh Nguyễn Tiến Hưng giữ chức Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Chiều 27.11, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 435 đại biểu.

Nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại đại hội ẢNH: VŨ ĐỨC

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết trải qua 16 kỳ đại hội, Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội luôn tự hào là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn, có sức lan tỏa, khích lệ thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ, bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc; xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

"Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVI, với trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta vui mừng khi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt", anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, Việt Nam bước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây được xem là dấu mốc chuyển mình mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Thủ đô Hà Nội đã không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế của một trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

"Trong bối cảnh ấy, tuổi trẻ thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ, xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực", anh Hưng nói.

Đại biểu tham gia đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVI. Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô nhiệm kỳ 2025 - 2030 và của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội khóa XVII.

Anh Hưng mong muốn, với tinh thần "Khát vọng trong phát triển, Sáng tạo trong thực tiễn, Tiên phong trong hành động", tuổi trẻ thủ đô sẽ cùng nhau làm nên thắng lợi của đại hội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 54 nhân sự (khuyết 5 nhân sự so với đề án); bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 37 đại biểu.

Đoàn chủ tịch điều hành phiên thứ nhất đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã bầu 17 anh chị vào Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVII.

Hai Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVII gồm: anh Trần Quang Hưng và anh Đào Đức Việt.

Sáng mai 28.11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể.