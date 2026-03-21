Sôi nổi giải pickleball chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng 21.3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức giải pickleball chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Giải đấu nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên đang công tác tại T.Ư Đoàn.

Vận động viên tham gia giải đấu là cán bộ, đoàn viên các cơ quan thuộc T.Ư Đoàn. Đặc biệt, có sự góp mặt của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Giải đấu gồm 2 thể thức đôi nam và đôi nam nữ, với 16 đội đôi nam và 6 đội đôi nam nữ. Điểm đặc biệt của giải đấu là ban tổ chức sẽ dùng hệ thống AI để bốc thăm.

Giải đấu hướng tới đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên, đúng như kỳ vọng của anh Bùi Quang Huy đã chia sẻ trong buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn năm 2026 diễn ra chiều 20.3.

Trong buổi đối thoại, anh Bùi Quang Huy đã chia sẻ vừa gần gũi, vừa sâu sắc về việc rèn luyện thể dục, thể thao cho cán bộ, đoàn viên. Theo anh, "bí quyết" quan trọng nhất không nằm ở điều kiện vật chất mà ở ý thức tự giác của mỗi cá nhân và phải có bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ thường nhật như "ngủ nướng" hay thói quen lướt mạng xã hội quá khuya.

"Thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn là sợi dây gắn kết tình đồng nghiệp, giúp phối hợp công việc hiệu quả hơn", anh Bùi Quang Huy nhận định và nhắn nhủ: "Thanh niên đừng "phá sức" vào bia rượu hay mạng xã hội, vì có sức khỏe là có tất cả, khi không còn sức khỏe thì ước mơ duy nhất cũng chỉ là sức khỏe mà thôi".

Anh Nguyễn Minh Triết giành được nhiều điểm số và cùng đồng đội đoạt giải ba ẢNH: ĐÌNH VŨ

