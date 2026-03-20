Tuyển sinh 2026: Chỉ tiêu, phương thức tại các trường đào tạo khối ngành sức khỏe

Theo đó, về phương thức tuyển sinh, đa số các trường ĐH công lập không xét học bạ đối với khối ngành sức khỏe, trong khi thí sinh lại có cơ hội dùng học bạ để xét tuyển vào các trường ĐH ngoài công lập.

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là phương thức chủ đạo khi tất cả các trường đều sử dụng phương thức này. Tuy nhiên, tại một số ít trường, điểm thi tốt nghiệp chỉ là điểm thành phần trong phương thức xét tổng hợp chứ không là phương thức độc lập, như Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành sức khỏe phải đáp ứng yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ẢNH: MỸ QUYÊN

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM; kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội; kỳ thi chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỳ thi V-SAT cũng được một số trường sử dụng để xét tuyển.

Về tổ hợp xét tuyển, các trường sử dụng tổ hợp 3 môn trong đó môn hóa, sinh là 2 môn trọng tâm để xét tuyển như B00, A00, B08, B03, D07, D08...

Các trường cũng lưu ý thí sinh cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào của khối ngành sức khỏe. Cụ thể, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, Bộ GD-ĐT sẽ xác định điểm sàn.

Còn đối với các phương thức khác, thí sinh đăng ký các ngành y khoa, dược học, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền cần có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên, hoặc tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Các ngành còn lại như điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, hộ sinh..., cần có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên, hoặc tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 16,5 trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 trở lên.