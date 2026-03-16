Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lưu ý về điểm sàn xét tuyển khối ngành sức khỏe năm 2026

Hà Ánh
16/03/2026 18:39 GMT+7

Năm 2026, thí sinh cần đạt điểm sàn cao hơn khi xét tuyển các ngành khoa học sức khỏe bằng phương thức tuyển sinh không sử dụng hoàn toàn kết quả thi tốt nghiệp THPT. Vậy cơ hội cho thí sinh xét tuyển khối ngành này ra sao?

Lưu ý về điểm sàn xét tuyển khối ngành sức khỏe năm 2026 - Ảnh 1.

Học sinh Quảng Trị tham gia chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm nay

ảnh: bá cường

Lúc 14 giờ ngày 17.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Học khối ngành sức khỏe thời công nghệ". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 đặt ra yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đầu vào các khối ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật. Trong đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề.

Đáng chú ý, với tuyển sinh đào tạo hình thức khác chính quy hoặc phương thức tuyển sinh không sử dụng hoàn toàn kết quả thi tốt nghiệp THPT, trung học nghề (phương thức kết hợp), quy chế tuyển sinh năm nay quy định ngưỡng đầu vào cao hơn so với năm 2025. Vậy, cơ hội tham gia xét tuyển khối ngành này ở các trường có gì khác biệt? Các trường ĐH đang tuyển sinh và đào tạo những ngành sức khỏe nào? Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ra sao? Muốn học tốt y bác sĩ trong thời đại số ngoài giỏi các môn hóa, sinh thì cần tố chất và kỹ năng gì? Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các ngành nghề trong khối sức khỏe chịu sự tác động ra sao?

Các thông tin này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Học khối ngành sức khỏe thời công nghệ" ngày 17.3. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn học ngành sức khỏe, có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia trong phần bình luận của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.

Tin liên quan

Tuyển sinh ĐH 2026: Điểm sàn xét tuyển vào sư phạm, sức khỏe cao hơn?

Năm tuyển sinh ĐH 2026, thí sinh xét tuyển vào sư phạm, sức khỏe sẽ khó hơn năm 2025. Thông tin điểm sàn các khối ngành đặc thù được nêu tại dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

điểm sàn sức khỏe Khoa học sức khỏe chọn ngành học chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 Tư vấn trực tuyến Chọn ngành học tương lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận