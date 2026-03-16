Lưu ý về điểm sàn xét tuyển khối ngành sức khỏe năm 2026

Học sinh Quảng Trị tham gia chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm nay ảnh: bá cường

Lúc 14 giờ ngày 17.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Học khối ngành sức khỏe thời công nghệ". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 đặt ra yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đầu vào các khối ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật. Trong đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề.

Đáng chú ý, với tuyển sinh đào tạo hình thức khác chính quy hoặc phương thức tuyển sinh không sử dụng hoàn toàn kết quả thi tốt nghiệp THPT, trung học nghề (phương thức kết hợp), quy chế tuyển sinh năm nay quy định ngưỡng đầu vào cao hơn so với năm 2025. Vậy, cơ hội tham gia xét tuyển khối ngành này ở các trường có gì khác biệt? Các trường ĐH đang tuyển sinh và đào tạo những ngành sức khỏe nào? Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ra sao? Muốn học tốt y bác sĩ trong thời đại số ngoài giỏi các môn hóa, sinh thì cần tố chất và kỹ năng gì? Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các ngành nghề trong khối sức khỏe chịu sự tác động ra sao?

Các thông tin này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Học khối ngành sức khỏe thời công nghệ" ngày 17.3. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương , Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;

, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn học ngành sức khỏe, có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia trong phần bình luận của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.