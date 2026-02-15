Tuyển sinh ĐH 2026: Điểm sàn xét tuyển vào sư phạm, sức khỏe cao hơn?

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 nêu quy định về ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực pháp luật ảnh: đào ngọc thạch

Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 3 bộ quy định điểm sàn

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 đặt ra yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đầu vào các khối ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật.

Cụ thể, ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực pháp luật sử dụng phương thức tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trung học nghề được quy định hằng năm.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật.

Phương thức khác: Học lực giỏi 3 năm, điểm 3 môn thi từ mức 20

Đối với tuyển sinh đào tạo hình thức khác chính quy hoặc phương thức tuyển sinh không sử dụng hoàn toàn kết quả thi tốt nghiệp THPT, trung học nghề (phương thức kết hợp), quy chế tuyển sinh quy định ngưỡng đầu vào khác với thí sinh.

Cụ thể, thí sinh cần có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cấp THPT hoặc tương đương. Đồng thời, thí sinh cần có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT, trung học nghề từ 8,5 trở lên. Ngưỡng này năm nay cao hơn trước đây khi năm 2025 chỉ yêu cầu thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Cũng theo dự thảo năm 2026, một số ngành yêu cầu thí sinh cần có kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cấp THPT, trung học nghề; đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT, trung học nghề từ 6,5 trở lên . Các ngành cụ thể gồm: giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng và ngành giáo dục mầm non trình độ CĐ. Ngưỡng này cũng cao hơn năm ngoái khi quy chế tuyển sinh năm 2025 chỉ cần thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên là đủ điều kiện xét tuyển các ngành này.

Ngoài ra, dự thảo quy chế tuyển sinh 2026 còn quy định trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển không phải áp dụng ngưỡng đầu vào. Cụ thể gồm: thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế, thí sinh chương trình đào tạo giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, mỹ thuật có điểm thi năng khiếu do cơ sở đào tạo tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9 trở lên theo thang điểm 10).

Thí sinh xét tuyển vào lĩnh vực sư phạm, sức khỏe và pháp luật cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT ảnh: đào ngọc thạch





Thí sinh tốt nghiệp từ trung cấp trở lên cần đạt ngưỡng gì?

Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển cũng có quy định ngưỡng đầu vào riêng.

Với thí sinh dự tuyển vào ĐH chương trình đào tạo giáo viên, chương trình thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật cần đạt một trong các tiêu chí gồm: Kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8 trở lên; Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại khá) và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; Tốt nghiệp trung cấp, CĐ, ĐH đạt loại giỏi trở lên; Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc trình độ CĐ hoặc trình độ ĐH đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Đối với thí sinh dự tuyển vào ĐH các chương trình đào tạo điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục thể chất ngưỡng đầu vào được áp dụng một trong các tiêu chí sau: Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức khá (học lực xếp loại khá) hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 6,5 trở lên; Tốt nghiệp THPT, trung học nghề loại khá hoặc có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức đạt (học lực xếp loại trung bình) và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ CĐ, trình độ ĐH đạt loại khá trở lên.

Như vậy, nếu quy chế tuyển sinh ĐH 2026 chính thức ban hành với các quy định trên, thì ngưỡng điểm sàn xét tuyển vào sư phạm và sức khỏe năm nay sẽ cao hơn nhiều năm 2025.