Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tuyển sinh 2026: Thêm một trường ĐH dự kiến mở ngành y khoa

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
27/12/2025 13:00 GMT+7

Một trường ĐH tại TP.HCM vừa công bố chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển dự kiến của năm 2026 với tổng chỉ tiêu 10.000. Đặc biệt, trường này dự kiến mở ngành y khoa.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh 10.000 chỉ tiêu theo 7 phương thức cho 61 ngành học, trong đó có 2 phương thức mới và 3 ngành học mới bao gồm ngành y khoa.

Cụ thể thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; điểm học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12; điểm học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

Tuyển sinh 2026: Thêm một trường ĐH dự kiến mở ngành y khoa - Ảnh 1.

Sinh viên ngành y khoa của một trường ĐH thực tập tại bệnh viện

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hai phương thức mới gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm học bạ THPT và xét chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB.

Theo thạc sĩ Xuân Dung, phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT với điểm học bạ THPT có công thức: điểm xét tuyển = (điểm thi THPT + điểm học bạ THPT)/2. Trong đó điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30), còn điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

Bên cạnh đó, năm nay Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT vào tháng 5.2026.

Năm 2026, trường cũng dự kiến tuyển sinh 3 ngành học mới, gồm an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền, nâng tổng số ngành lên 61. Như vậy, khối sức khỏe của trường có 5 ngành: y khoa, y học cổ truyền, dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Đối với hầu hết các ngành đào tạo (khối kinh tế - quản trị, kỹ thuật - công nghệ, du lịch, ngôn ngữ, truyền thông, thiết kế - kiến trúc...), trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành gồm: toán, văn, Anh; toán, văn, lý; toán, văn, sử; toán, văn, địa; toán, văn, tin học; toán, văn, giáo dục kinh tế & pháp luật.

Riêng các ngành khối sức khỏe, trường áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có toán – hóa hoặc toán – sinh, cụ thể: toán, hóa, Anh; toán, hóa, sinh; toán, hóa, lý; toán, văn, sinh; toán, văn, hóa; toán, hóa, giáo dục kinh tế & pháp luật.

Tin liên quan

Dưới 21 điểm có cơ hội đậu ngành y khoa các trường nào?

Dưới 21 điểm có cơ hội đậu ngành y khoa các trường nào?

Sáng nay (22.7), sau khi Bộ GD-ĐT thông tin ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe, nhiều trường ĐH đưa ra điểm sàn xét tuyển và dự đoán điểm chuẩn khối ngành này. Vậy với ngành y khoa, có hội nào cho thí sinh dưới 21 điểm hay không?

Tuyển sinh 2026: Thêm nhiều ngành học mới

Tuyển sinh 2025: Thêm nhiều trường mở ngành học mới, bổ sung tổ hợp môn

Khám phá thêm chủ đề

ngành y khoa ngành học mới kỳ thi tốt nghiệp thpt điểm học bạ tổ hợp xét tuyển tuyển sinh ĐH 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận