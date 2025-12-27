Tuyển sinh 2026: Thêm một trường ĐH dự kiến mở ngành y khoa

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh 10.000 chỉ tiêu theo 7 phương thức cho 61 ngành học, trong đó có 2 phương thức mới và 3 ngành học mới bao gồm ngành y khoa.

Cụ thể thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; điểm học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12; điểm học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

Sinh viên ngành y khoa của một trường ĐH thực tập tại bệnh viện ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hai phương thức mới gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm học bạ THPT và xét chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB.

Theo thạc sĩ Xuân Dung, phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT với điểm học bạ THPT có công thức: điểm xét tuyển = (điểm thi THPT + điểm học bạ THPT)/2. Trong đó điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30), còn điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

Bên cạnh đó, năm nay Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT vào tháng 5.2026.

Năm 2026, trường cũng dự kiến tuyển sinh 3 ngành học mới, gồm an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền, nâng tổng số ngành lên 61. Như vậy, khối sức khỏe của trường có 5 ngành: y khoa, y học cổ truyền, dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Đối với hầu hết các ngành đào tạo (khối kinh tế - quản trị, kỹ thuật - công nghệ, du lịch, ngôn ngữ, truyền thông, thiết kế - kiến trúc...), trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành gồm: toán, văn, Anh; toán, văn, lý; toán, văn, sử; toán, văn, địa; toán, văn, tin học; toán, văn, giáo dục kinh tế & pháp luật.

Riêng các ngành khối sức khỏe, trường áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có toán – hóa hoặc toán – sinh, cụ thể: toán, hóa, Anh; toán, hóa, sinh; toán, hóa, lý; toán, văn, sinh; toán, văn, hóa; toán, hóa, giáo dục kinh tế & pháp luật.