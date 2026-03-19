Thi tốt nghiệp THPT 2026 trong 2 ngày 11-12.6

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày 11 và 12.6 với 3 buổi thi.

Lịch thi cụ thể như sau:

Từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4, thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

Từ ngày 24.4 đến 17 giờ ngày 5.5, các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước, căn cước công dân, định danh cá nhân, hộ chiếu...

Việc xếp phòng thi được thực hiện theo buổi thi bài thi tự chọn bảo đảm nguyên tắc: trong mỗi phòng thi, mỗi môn thi chỉ bóc đề thi 1 lần; khi đã bóc đề thi môn nào thì các thí sinh có đăng ký dự thi môn đó phải đồng thời thi môn đó.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ - công nghiệp, công nghệ - nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, kinh tế và pháp luật.

Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng. Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận, đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Trước đó, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.