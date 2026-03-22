Thời sự

Chuyển hồ sơ vụ bịa đặt CSGT Tuyên Quang không cho thổi lại cồn để điều tra

Trần Cường
Trần Cường
22/03/2026 16:37 GMT+7

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chuyển hồ sơ vụ vu khống, bịa đặt thông tin lực lượng 'không cho thổi lại nồng độ cồn và đã kiểm tra ở chốt trước không vi phạm' sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Chiều 22.3, Cục CSGT Bộ Công an cho hay, gần đây mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo Cục CSGT, những trang và tài khoản Facebook đăng tải thông tin một chiều, sai sự thật và mang tính chất vu khống, dẫn dắt dư luận với mục đích làm xấu uy tín của lực lượng CSGT. Các trang, tài khoản này chủ yếu là những cá nhân, tổ chức phản động.

Chuyển hồ sơ vụ bịa đặt CSGT Tuyên Quang không cho thổi lại cồn để điều tra- Ảnh 1.

Các trang Fanpage và Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc

Cục CSGT giao thông cho hay, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh và xác định vụ việc đang lan truyền kể trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 15.3.2025 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Minh Xuân, Tuyên Quang).

Quá trình kiểm soát, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang) phát hiện ông T.V.H (45 tuổi, trú xã Hàm Yên, Tuyên Quang) lái xe ô tô mang biển số 43A-407.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,047 mg/l khí thở.

Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông H. và 2 người đàn ông đi cùng xe không công nhận kết quả, nói rằng trước đó đã kiểm tra tại 1 chốt CSGT khác cách đây khoảng 10 km mà không phát hiện vi phạm.

Cạnh đó, 2 người đi cùng còn dùng điện thoại liên tục áp sát khu vực làm nhiệm vụ để quay phim, chụp ảnh, livestream trực tiếp và phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc vụ việc.

Chuyển hồ sơ vụ bịa đặt CSGT Tuyên Quang không cho thổi lại cồn để điều tra- Ảnh 2.

Camera nghiệp vụ ghi lại thời điểm kiểm tra nồng độ cồn đối với ông H. và hành vi kích động, phát tán thông tin sai lệch của 2 người đi cùng

2 người này liên tục kích động ông H. không được nghe giải thích của tổ công tác và lớn tiếng để thu hút tò mò của người đi đường. Sau đó, cả ông H. và 2 người đi cùng đòi được kiểm tra lại nồng độ cồn, vu khống tổ công tác làm trái quy định khi không cho thổi lại.

Những nội dung này sau đó bị các trang, tài khoản Facebook phản động lợi dụng đăng tải lại nhằm dẫn dắt dư luận, công kích và bôi nhọ lực lượng CSGT.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định chiếc ô tô kể trên có đi qua khu vực có một tổ công tác của Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ, cách đó khoảng 8 km nhưng tổ đó chưa dừng được xe để kiểm tra nồng độ cồn như thông tin bịa đặt mà nhóm người đưa ra.

Chuyển hồ sơ vụ bịa đặt CSGT Tuyên Quang không cho thổi lại cồn để điều tra- Ảnh 3.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với người vi phạm và người livestream phát tán thông tin sai sự thật

Đáng chú ý, qua dữ liệu từ camera hành trình của chính chiếc xe trên cho thấy khi phát hiện lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, ông H. còn quay đầu nhằm né tránh việc kiểm tra.

Ông H. sau đó đã thừa nhận vi phạm của mình và cho hay đã bịa đặt việc được kiểm tra nồng độ cồn cách đó 10 km nhưng không vi phạm.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã củng cố hồ sơ và chuyển toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Khởi tố trưởng thôn đăng thông tin bịa đặt trên nhóm Zalo

Khởi tố trưởng thôn đăng thông tin bịa đặt trên nhóm Zalo

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một trưởng thôn để điều tra về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt tạm giam người đăng nhiều video bịa đặt, cản trở thu hồi đất ở Cà Mau

Khám phá thêm chủ đề

nồng độ cồn thông tin sai sự thật phản động mạng xã hội Facebook Tuyên Quang Vu khống lực lượng CSGT thông tin bịa đặt
