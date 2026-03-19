Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe con pickup và xe tải pickup

Tối 19.3, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều yêu cầu của nhân dân, đề nghị hướng dẫn phân biệt xe ô tô con bán tải (xe pickup) và xe tải pickup.



Do đó, Cục CSGT đã có hướng dẫn người dân phân biệt 2 loại phương tiện này.

Mục 3 và 4 phụ lục IV Thông tư 53 quy định về ô tô tải pickup ẢNH: C08

Theo đại diện Cục CSGT, việc phân loại xe pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15.11.2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Mục 2 phụ lục I Thông tư 53 quy định về xe ô tô con pickup ẢNH: C08

Trong thông tư đã phân loại ô tô pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 2 loại ô tô con pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53) và ô tô tải pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

Đại diện Cục CSGT cho hay, cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup và được ghi trên giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có hình ảnh kèm minh họa theo).

Người dân cũng có thể căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào ẢNH: C08

Do vậy, để xác định xe của mình là ô tô con pickup hay ô tô tải pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào.

Việc nhiều người băn khoăn xe ô tô của mình thuộc loại nào bởi theo Quyết định 01/2026 của UBND Hà Nội về hoạt động của phương tiện giao thông trên địa bàn, thủ đô hạn chế xe tải vào nội đô theo các khung giờ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng toàn bộ của các loại xe từ 15.1.

Trong đó, điều khoản "các loại xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm". Giờ cao điểm là từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ 30.

Quy định này khiến nhiều người sở hữu xe bán tải không biết phương tiện của mình có bị cấm trong khung giờ cao điểm hay không. Bởi xe bán tải cũng được định nghĩa là "xe tải" trong các văn bản luật.