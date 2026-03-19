Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe con pickup và xe tải pickup

Trần Cường
19/03/2026 22:55 GMT+7

Để phân biệt xe con pickup và xe tải pickup có thể căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tối 19.3, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều yêu cầu của nhân dân, đề nghị hướng dẫn phân biệt xe ô tô con bán tải (xe pickup) và xe tải pickup.

Do đó, Cục CSGT đã có hướng dẫn người dân phân biệt 2 loại phương tiện này.

Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe con pickup và xe tải pickup- Ảnh 1.
Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe con pickup và xe tải pickup- Ảnh 2.

Mục 3 và 4 phụ lục IV Thông tư 53 quy định về ô tô tải pickup

 ẢNH: C08

Theo đại diện Cục CSGT, việc phân loại xe pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15.11.2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe con pickup và xe tải pickup- Ảnh 3.

Mục 2 phụ lục I Thông tư 53 quy định về xe ô tô con pickup

ẢNH: C08

Trong thông tư đã phân loại ô tô pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 2 loại ô tô con pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53) và ô tô tải pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

Đại diện Cục CSGT cho hay, cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup và được ghi trên giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có hình ảnh kèm minh họa theo).

Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe con pickup và xe tải pickup- Ảnh 4.

Người dân cũng có thể căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào

ẢNH: C08

Do vậy, để xác định xe của mình là ô tô con pickup hay ô tô tải pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào.

Việc nhiều người băn khoăn xe ô tô của mình thuộc loại nào bởi theo Quyết định 01/2026 của UBND Hà Nội về hoạt động của phương tiện giao thông trên địa bàn, thủ đô hạn chế xe tải vào nội đô theo các khung giờ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng toàn bộ của các loại xe từ 15.1.

Trong đó, điều khoản "các loại xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm". Giờ cao điểm là từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ 30.

Quy định này khiến nhiều người sở hữu xe bán tải không biết phương tiện của mình có bị cấm trong khung giờ cao điểm hay không. Bởi xe bán tải cũng được định nghĩa là "xe tải" trong các văn bản luật.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận