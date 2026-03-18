Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bị Cục CSGT tước giấy chứng nhận và tem kiểm định, xe khách vẫn chạy 'chui'

Lê Hoài Nhân
18/03/2026 17:33 GMT+7

Dù đã bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng xe khách BS 36H-170.xx vẫn chở khách tuyến Nam – Bắc, sau đó bị phát hiện và tạm giữ tại thành phố Huế.

Ngày 18.3, Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết vừa phát hiện và xử lý một xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin xe khách BS 36H-170.xx dù bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng tài xế vẫn chở khách chạy tuyến Nam – Bắc.

Xe khách bị tước đăng kiểm vẫn hoạt động, bị phát hiện xử lý khi đến TP.Huế - Ảnh 1.

CSGT thành phố Huế làm việc, lập biên bản đối với tài xế xe khách (bìa phải)

ẢNH: BÌNH THIÊN

Cụ thể, ngày 10.3, xe khách biển số 36H-170.xx đã bị Cục CSGT (Bộ Công an) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng. Xe khách này bị xử phạt do liên quan đến hành vi đưa phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đến 11 giờ 7 phút ngày 17.3, lực lượng CSGT thành phố Huế xác định xe khách BS 36H-170.xx đang lưu thông trên đường Hùng Vương (khu vực nội đô thành phố Huế) nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. 

Thời điểm kiểm tra, tài xế N.T.H (54 tuổi, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Lực lượng CSGT thành phố Huế đã lập biên bản đối với tài xế, đồng thời đưa xe khách về trụ sở để tạm giữ theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Xe khách CSGT xử phạt chở khách thành phố huế Kiểm định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận