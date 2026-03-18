Bị Cục CSGT tước giấy chứng nhận và tem kiểm định, xe khách vẫn chạy 'chui'

Ngày 18.3, Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết vừa phát hiện và xử lý một xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.



Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin xe khách BS 36H-170.xx dù bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng tài xế vẫn chở khách chạy tuyến Nam – Bắc.

CSGT thành phố Huế làm việc, lập biên bản đối với tài xế xe khách (bìa phải) ẢNH: BÌNH THIÊN

Cụ thể, ngày 10.3, xe khách biển số 36H-170.xx đã bị Cục CSGT (Bộ Công an) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng. Xe khách này bị xử phạt do liên quan đến hành vi đưa phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đến 11 giờ 7 phút ngày 17.3, lực lượng CSGT thành phố Huế xác định xe khách BS 36H-170.xx đang lưu thông trên đường Hùng Vương (khu vực nội đô thành phố Huế) nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, tài xế N.T.H (54 tuổi, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Lực lượng CSGT thành phố Huế đã lập biên bản đối với tài xế, đồng thời đưa xe khách về trụ sở để tạm giữ theo quy định.