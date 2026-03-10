CSGT lái xe khách giường nằm 2 tầng trên đường miền núi để đánh giá an toàn

Ngày 10.3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cùng các chuyên gia tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với xe khách giường nằm 2 tầng khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi có địa hình đèo dốc như các quốc lộ 6, 4E, 4D và 12.

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, hoạt động khảo sát được triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, quy định đối với xe khách giường nằm 2 tầng khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc, miền núi.

Lực lượng liên ngành tổ chức khảo sát mức độ an toàn của xe khách giường nằm 2 tầng trên các tuyến đường miền núi ẢNH: MINH NHẬT

Đoàn công tác liên ngành xuất phát từ Hà Nội, khảo sát thực tế trong 4 ngày, qua các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Trong quá trình làm việc, đoàn tiến hành thu thập dữ liệu, đánh giá thực trạng hạ tầng giao thông cũng như điều kiện khai thác vận tải trên các tuyến đường miền núi.

Sau khi hoàn thành khảo sát, đoàn công tác sẽ tổng hợp kết quả, tổ chức hội thảo chuyên môn và xây dựng báo cáo đánh giá để đề xuất các phương án quản lý, bảo đảm an toàn đối với xe khách giường nằm 2 tầng.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT, cho biết đợt khảo sát nhằm đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông trên các tuyến đường miền núi khu vực Tây Bắc, bao gồm hạ tầng giao thông, hệ thống báo hiệu, lưu lượng phương tiện, tổ chức giao thông cũng như các điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đại tá Phạm Quang Huy, Cục phó Cục CSGT, cho biết đợt khảo sát sẽ đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến an toàn ẢNH: MINH NHẬT

Theo đại tá Huy, đoàn công tác sẽ tập trung rà soát các điều kiện hạ tầng trên các tuyến khảo sát như bán kính đường cong, độ dốc dọc, bề rộng mặt đường, tầm nhìn dừng xe, chiều rộng cầu, vị trí đặt biển báo, vạch sơn, điểm quay đầu, điểm dừng xe và các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đánh giá công tác quản lý hoạt động vận tải như loại phương tiện được cấp phép, tuyến đường khai thác, hành trình và tần suất hoạt động để đề xuất phạm vi cũng như điều kiện hoạt động phù hợp đối với xe khách giường nằm 2 tầng trên các tuyến đường miền núi.

Trong quá trình khảo sát, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe khách giường nằm 2 tầng khi hoạt động trên các tuyến đường đèo dốc, miền núi. Trong khi đó, Cục CSGT nghiên cứu các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết xe khách giường nằm 2 tầng là phương tiện được nhiều người dân lựa chọn. Do đó, việc xây dựng các quy định quản lý phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn lên hàng đầu, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đáng chú ý, đoàn công tác cũng sẽ trực tiếp chạy thử xe khách giường nằm 2 tầng trên các tuyến quốc lộ 6, 4E, 4D và 12, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ tại địa phương nhằm thu thập thêm dữ liệu về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông và khả năng khai thác của phương tiện.