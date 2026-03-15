Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Đường cấm ô tô tải có bao gồm xe tải van?

Chí Tâm
15/03/2026 16:33 GMT+7

Quy định về xe tải van kể từ năm 2025 đã có nhiều thay đổi theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT, tài xế cần nắm rõ để tránh bị xử phạt khi chạy vào đường cấm ô tô tải.

Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội... các tuyến đường cấm ô tô tải hoặc cấm ô tô tải theo giờ xuất hiện dày đặc nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thực tế, biển cấm ô tô tải (P.106a) và cấm ô tô tải theo tải trọng (P.106b) có tính chất pháp lý tương tự nhau về đối tượng phương tiện, chỉ khác biệt về giới hạn tải trọng.

Hai loại biển báo cấm ô tô tải (P.106a) và cấm ô tô tải theo giờ (P.106b)

Nhiều tài xế hiện nay vẫn băn khoăn, thắc mắc liệu xe tải van có thuộc nhóm đối tượng cấm lưu thông vào đường cấm ô tô tải hay không, dẫn đến nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt.

Thế nào là ô tô tải van chở hàng?

Căn cứ theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT (Thông tư 53), ô tô tải van phân thành hai loại, gồm: ô tô van chở người và ô tô tải van chở hàng. Việc xác định phương tiện thuộc loại nào dựa vào một số đặc điểm kỹ thuật khác nhau.

Căn cứ theo mục 5, phụ lục IV, Thông tư 53, ô tô tải van chở hàng phải hội đủ các đặc điểm nhận dạng cụ thể: khoang chở hàng dạng kín liền khối với khoang người ngồi; có cửa xếp dỡ hàng ở phía sau và có thể có thêm ở hai bên thành xe; có vách ngăn hoặc kết cấu rào chắn cố định ngăn cách giữa khoang chở hàng và khoang người ngồi.

Đặc điểm xe tải van chở hàng được quy định tại mục 5, phụ lục IV, Thông tư 53

Về cấu tạo chi tiết, thành xe tại khu vực khoang chở hàng và các cửa xếp dỡ hàng bên hông không được bố trí cửa sổ. Trường hợp có cửa sổ kính, phải lắp đặt thanh chắn hoặc lưới kim loại bảo vệ. Diện tích hữu ích của sàn khoang chở hàng (Fh) không được nhỏ hơn 1 mét vuông và phải lớn hơn diện tích hữu ích của sàn khoang chở người (Fng).

Chỉ số quan trọng nhất là tỷ lệ giữa khối lượng hàng hóa cho phép chở (mh) với tổng khối lượng của số người cho phép chở (mng), trừ tài xế, phải lớn hơn 1,8. Trong đó, khối lượng tính toán cho một người không được thấp hơn 65 kg. Ngoài ra, khu vực khoang chở hàng tuyệt đối không được bố trí các thiết bị phục vụ hành khách như: kết cấu chờ lắp ghế, dây đai an toàn, cơ cấu điều khiển điều hòa, gạt tàn thuốc lá hay giá để ly.

Như vậy, những loại ô tô van chở người có ít nhất một đặc điểm khác với các đặc điểm kỹ thuật của ô tô tải van chở hàng được xếp vào loại "Ô tô con" theo quy định tại mục 1, phụ lục I, Thông tư 53.

Điều khiển ô tô tải van vào đường cấm xe tải bị phạt thế nào?

Khi phương tiện đã được xác định là ô tô tải van chở hàng (nhóm ô tô tải), người lái xe phải tuân thủ các biển báo dành cho xe tải.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024) quy định biển số P.106a "Cấm xe ô tô tải" có hiệu lực đối với tất cả các loại xe ô tô tải. Do xe tải van chở hàng là ô tô tải, phương tiện này không được phép đi vào đoạn đường đặt biển P.106a. 

Xe tải van chở hàng không được đi vào đường có biển cấm ô tô tải

Với biển P.106b "Cấm xe ô tô tải theo khối lượng chuyên chở", tài xế phải đối chiếu khối lượng chuyên chở trên Giấy chứng nhận kiểm định với trị số ghi trên biển báo để xác định quyền di chuyển.

Hành vi điều khiển xe tải van chở hàng đi vào đường cấm ô tô tải sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP với lỗi: "Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển". 

Căn cứ điểm i, khoản 5, điều 6, người vi phạm bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng. Đồng thời, tài xế bị xử phạt bổ sung trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Tin liên quan

Biển cấm kéo theo rơ-moóc có hai loại, khiến nhiều tài xế lúng túng trong quá trình lưu thông. Việc hiểu không đúng ý nghĩa biển báo giao thông, đi vào đường cấm có thể bị phạt tới 22 triệu đồng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận