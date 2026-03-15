Đường cấm ô tô tải có bao gồm xe tải van?

Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội... các tuyến đường cấm ô tô tải hoặc cấm ô tô tải theo giờ xuất hiện dày đặc nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thực tế, biển cấm ô tô tải (P.106a) và cấm ô tô tải theo tải trọng (P.106b) có tính chất pháp lý tương tự nhau về đối tượng phương tiện, chỉ khác biệt về giới hạn tải trọng.

Hai loại biển báo cấm ô tô tải (P.106a) và cấm ô tô tải theo giờ (P.106b) ẢNH: QCVN 41

Nhiều tài xế hiện nay vẫn băn khoăn, thắc mắc liệu xe tải van có thuộc nhóm đối tượng cấm lưu thông vào đường cấm ô tô tải hay không, dẫn đến nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt.

Thế nào là ô tô tải van chở hàng?

Căn cứ theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT (Thông tư 53), ô tô tải van phân thành hai loại, gồm: ô tô van chở người và ô tô tải van chở hàng. Việc xác định phương tiện thuộc loại nào dựa vào một số đặc điểm kỹ thuật khác nhau.

Căn cứ theo mục 5, phụ lục IV, Thông tư 53, ô tô tải van chở hàng phải hội đủ các đặc điểm nhận dạng cụ thể: khoang chở hàng dạng kín liền khối với khoang người ngồi; có cửa xếp dỡ hàng ở phía sau và có thể có thêm ở hai bên thành xe; có vách ngăn hoặc kết cấu rào chắn cố định ngăn cách giữa khoang chở hàng và khoang người ngồi.

Đặc điểm xe tải van chở hàng được quy định tại mục 5, phụ lục IV, Thông tư 53 ẢNH: XE TẢI VIỆT

Về cấu tạo chi tiết, thành xe tại khu vực khoang chở hàng và các cửa xếp dỡ hàng bên hông không được bố trí cửa sổ. Trường hợp có cửa sổ kính, phải lắp đặt thanh chắn hoặc lưới kim loại bảo vệ. Diện tích hữu ích của sàn khoang chở hàng (F h ) không được nhỏ hơn 1 mét vuông và phải lớn hơn diện tích hữu ích của sàn khoang chở người (F ng ).

Chỉ số quan trọng nhất là tỷ lệ giữa khối lượng hàng hóa cho phép chở (m h ) với tổng khối lượng của số người cho phép chở (m ng ), trừ tài xế, phải lớn hơn 1,8. Trong đó, khối lượng tính toán cho một người không được thấp hơn 65 kg. Ngoài ra, khu vực khoang chở hàng tuyệt đối không được bố trí các thiết bị phục vụ hành khách như: kết cấu chờ lắp ghế, dây đai an toàn, cơ cấu điều khiển điều hòa, gạt tàn thuốc lá hay giá để ly.

Như vậy, những loại ô tô van chở người có ít nhất một đặc điểm khác với các đặc điểm kỹ thuật của ô tô tải van chở hàng được xếp vào loại "Ô tô con" theo quy định tại mục 1, phụ lục I, Thông tư 53.

Điều khiển ô tô tải van vào đường cấm xe tải bị phạt thế nào?

Khi phương tiện đã được xác định là ô tô tải van chở hàng (nhóm ô tô tải), người lái xe phải tuân thủ các biển báo dành cho xe tải.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024) quy định biển số P.106a "Cấm xe ô tô tải" có hiệu lực đối với tất cả các loại xe ô tô tải. Do xe tải van chở hàng là ô tô tải, phương tiện này không được phép đi vào đoạn đường đặt biển P.106a.

Xe tải van chở hàng không được đi vào đường có biển cấm ô tô tải ẢNH: C.T

Với biển P.106b "Cấm xe ô tô tải theo khối lượng chuyên chở", tài xế phải đối chiếu khối lượng chuyên chở trên Giấy chứng nhận kiểm định với trị số ghi trên biển báo để xác định quyền di chuyển.

Hành vi điều khiển xe tải van chở hàng đi vào đường cấm ô tô tải sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP với lỗi: "Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển".

Căn cứ điểm i, khoản 5, điều 6, người vi phạm bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng. Đồng thời, tài xế bị xử phạt bổ sung trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.