Biển báo 'cấm vượt xe' có nhiều loại, hiểu thế nào cho đúng để tránh vi phạm?

Di chuyển trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ... biển báo cấm vượt xe hình tròn, viền đỏ với hai chiếc xe đặt song song với nhau khá quen thuộc. Tuy nhiên, không ít người vẫn lúng túng khi gặp biển báo cấm vượt với các xe có hình dạng khác nhau, dẫn đến bối rối trong mọi quyết định vượt xe. Việc không nắm vững ý nghĩa biển báo không chỉ gây mất an toàn mà còn có thể bị phạt theo quy định.

Hai biển báo cấm vượt P.125 (trái) và P.126 (phải) có ý nghĩa khác nhau ẢNH: QCVN

Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), nhóm biển báo cấm vượt xe gồm có hai biển chính là P.125 và P.126 với các đặc điểm nhận dạng riêng biệt.

Trong đó, biển P.125 mang ý nghĩa "Cấm vượt", có hình tròn, nền trắng, viền đỏ; bên trong vẽ hình hai xe ô tô con đặt song song, chiếc bên trái màu đỏ và chiếc bên phải màu đen. Biển này có ý nghĩa cấm các loại xe cơ giới vượt nhau (bao gồm cả xe ưu tiên theo quy định).

Tuy nhiên, một ngoại lệ quan trọng mà tài xế cần nhớ là biển này vẫn cho phép các xe cơ giới vượt xe máy hai bánh và xe gắn máy.

Biển P.126 mang ý nghĩa "Cấm xe ô tô tải vượt", có hình dáng tương tự biển P.125 nhưng hình ảnh bên trong là một chiếc xe tải màu đỏ bên trái và một chiếc xe con màu đen bên phải. Biển này chỉ áp dụng cấm các loại ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3.500 kg vượt xe cơ giới khác.

Vượt xe sai quy định có thể bị phạt tới 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe ẢNH: T.N

Đáng chú ý, khi gặp biển P.126, các loại xe cơ giới khác như xe con, xe khách... vẫn có quyền vượt nhau hoặc vượt ô tô tải.

Như vậy, điểm mấu chốt để phân biệt hai biển này là loại phương tiện bị cấm. Nếu gặp biển P.125, tất cả xe cơ giới (trừ xe máy 2 bánh) đều không được vượt. Nếu gặp biển P.126, lệnh cấm chỉ áp dụng với xe tải trên 3,5 tấn; các phương tiện còn lại vẫn được lưu thông và vượt xe đúng quy tắc.

Cả hai biển này đều hết hiệu lực khi gặp biển DP.133 "Hết cấm vượt" hoặc biển DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm".

Về mức xử phạt, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vượt xe tại nơi có biển báo cấm vượt bị xử lý nghiêm khắc. Cụ thể, người điều khiển ô tô vi phạm lỗi "vượt xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt" bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng theo điểm a, khoản 5, điều 6. Ngoài ra, hành vi này còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Việc nắm rõ ý nghĩa của các biển báo không chỉ giúp tài xế tự tin hơn khi điều khiển phương tiện mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.