Tài xế ô tô biển xanh vượt xe tại đường đèo dốc suýt gây tai nạn

Ngày 3.1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm rõ phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic về việc xe ô tô 7 chỗ mang biển xanh vượt xe sai quy định tại nơi đường đèo dốc, trời mưa tầm nhìn hạn chế, suýt để xảy ra tai nạn.

Hình ảnh xe ô tô biển xanh vượt xe ở đoạn đường đèo dốc sai quy định bị người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) đã mời ông Nguyễn Hùng T. (54 tuổi, trú tại P.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là tài xế điều khiển xe ô tô biển xanh (biển kiểm soát 27A - 006.56) đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lái xe T. xác nhận lúc 15 giờ 47 ngày 27.12, tại Km 90+050 QL4D thuộc địa phận tổ dân phố Ô Quý Hồ 2 (P.Sa Pa, tỉnh Lào Cai), ông này đã điều khiển ô tô biển xanh và vượt xe sai quy định tại nơi đường đèo dốc. Xe ô tô biển xanh thuộc sở hữu của một đơn vị cấp xã tại tỉnh Điện Biên.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản đối với lái xe T. về hành vi "vượt xe trong những trường hợp không được vượt", quy định tại điểm a khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27.12.2024 của Chính phủ. Theo đó, ông T. bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết, thời gian gần đây, những vi phạm giao thông trên đường thường được các camera hành trình của phương tiện ghi nhận và chuyển đến lực lượng CSGTđể xem xét xử lý. Cục CSGT khẳng định sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm giao thông.