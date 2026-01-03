Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế ô tô biển xanh vượt xe tại đường đèo dốc suýt gây tai nạn

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
03/01/2026 16:30 GMT+7

Dù tầm nhìn hạn chế vì trời mưa và đang di chuyển trên đoạn đường đèo dốc ở Lào Cai nhưng tài xế điều khiển xe ô tô biển xanh vẫn vượt xe sai quy định, suýt xảy ra tai nạn.

Ngày 3.1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm rõ phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic về việc xe ô tô 7 chỗ mang biển xanh vượt xe sai quy định tại nơi đường đèo dốc, trời mưa tầm nhìn hạn chế, suýt để xảy ra tai nạn.

Vượt sai quy định suýt gây tai nạn, tài xế ô tô biển xanh bị xử phạt - Ảnh 1.

Hình ảnh xe ô tô biển xanh vượt xe ở đoạn đường đèo dốc sai quy định bị người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) đã mời ông Nguyễn Hùng T. (54 tuổi, trú tại P.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là tài xế điều khiển xe ô tô biển xanh (biển kiểm soát 27A - 006.56) đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lái xe T. xác nhận lúc 15 giờ 47 ngày 27.12, tại Km 90+050 QL4D thuộc địa phận tổ dân phố Ô Quý Hồ 2 (P.Sa Pa, tỉnh Lào Cai), ông này đã điều khiển ô tô biển xanh và vượt xe sai quy định tại nơi đường đèo dốc. Xe ô tô biển xanh thuộc sở hữu của một đơn vị cấp xã tại tỉnh Điện Biên.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản đối với lái xe T. về hành vi "vượt xe trong những trường hợp không được vượt", quy định tại điểm a khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27.12.2024 của Chính phủ. Theo đó, ông T. bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết, thời gian gần đây, những vi phạm giao thông trên đường thường được các camera hành trình của phương tiện ghi nhận và chuyển đến lực lượng CSGTđể xem xét xử lý. Cục CSGT khẳng định sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm giao thông.

Tin liên quan

Tài xế xe biển xanh bị phạt từ tin báo đến Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình

Phát hiện xe khách biển xanh đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, người dân đã báo tin đến Cục trưởng Cục CSGT Đỗ Thanh Bình. Tài xế xe biển xanh sau đó bị mời làm việc và nhận biên bản xử phạt vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

biển xanh Ô tô Điện Biên Lào Cai vượt sai quy định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận