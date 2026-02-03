Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố trưởng thôn đăng thông tin bịa đặt trên nhóm Zalo

Hữu Tú - Hoàng Anh
03/02/2026 17:53 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một trưởng thôn để điều tra về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 3.2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (36 tuổi, trú xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) để điều tra về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10.2023 - 10.2025, Đăng với vai trò Trưởng khu phố Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, H.Tuy An, Phú Yên cũ) và Trưởng thôn Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh bịa đặt, xuyên tạc trên các nhóm Zalo.

Khởi tố trưởng thôn đăng tải thông tin bịa đặt trên nhóm Zalo- Ảnh 1.

Khởi tố trưởng thôn đăng tải thông tin bịa đặt trên nhóm Zalo

ẢNH: HOÀNG ANH

Cụ thể, ngày 1.10.2023, Đăng đã tạo lập nhóm Zalo "Công dân khu phố Chí Thạnh" trên mạng xã hội, kết nối 244 thành viên tham gia.

Với vai trò trưởng nhóm, Đăng liên tục có các bình luận tiêu cực, xuyên tạc về chính sách thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách đổi thẻ đảng viên mới; việc triển khai làm đường giao thông ở địa phương; việc mời người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội đến ngân hàng làm thẻ ATM miễn phí...

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ khu phố Chí Thạnh, Đăng còn tự ý đăng tải hình ảnh cá nhân một số lãnh đạo địa phương trên các nhóm Zalo cộng đồng rồi bình phẩm nhằm giễu cợt, xúc phạm.

Mặc dù nhiều lần được tổ chức cơ sở và người dân trong khu phố góp ý kiến, phê bình nhưng Đăng vẫn phớt lờ, tái phạm.

Qua giám định, bài của Đăng trên các nhóm Zalo có nội dung xúi giục, gây hoang mang trong nhân dân, làm giảm uy tín, vai trò của tổ chức đảng, chính quyền địa phương; ảnh hưởng đến hoạt động quản lý điều hành của Nhà nước, của chính quyền nhân dân các cấp; ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Qua đấu tranh, Đăng đã thừa nhận hành vi vi phạm, mong được pháp luật khoan hồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

khởi tố trưởng thôn thông tin bịa đặt nhóm Zalo Đắk Lắk thông tin sai sự thật trên zalo
