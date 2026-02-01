Đắk Lắk: Khởi tố nhóm người chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 1.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

4 người bị khởi tố gồm: Lê Như Đức (26 tuổi, ở Thanh Hóa), Phạm Đức Chung (24 tuổi, ở Lào Cai), Trần Ngọc Quân (21 tuổi) và Nguyễn Đức Phúc (27 tuổi) cùng ở Đắk Lắk. Theo cơ quan công an, Lê Như Đức được xác định là người cầm đầu.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 4 bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng ẢNH: S.Đ

Trước đó, ngày 7.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang vận chuyển 1 khẩu súng dạng khí nén (PCP) cùng hơn 1.000 viên đạn chì đi giao cho khách ở xã Tam Giang (Đắk Lắk). Qua kết quả giám định, khẩu súng và số đạn do Đức vận chuyển là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận khoảng tháng 5.2025, thông qua mạng xã hội, người này nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên tham gia các hội, nhóm liên quan. Sau đó, Đức đặt mua linh kiện, thiết bị về lắp ráp thành súng.

Khi lắp ráp thành công, Đức quay video các khẩu súng và đăng tải lên mạng xã hội để quảng bá. Khi có người đặt mua, Đức thỏa thuận giá cả rồi gửi súng cho khách.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Ngọc Quân và Nguyễn Đức Phúc; đồng thời cử một tổ công tác ra tỉnh Lào Cai bắt giữ Phạm Đức Chung, người được xác định chuyên cung cấp linh kiện, thiết bị cho Đức chế tạo súng.

Khám xét nơi ở của 4 bị can, cơ quan chức năng thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.