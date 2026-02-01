Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đắk Lắk: Khởi tố nhóm người chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

Hữu Tú
Hữu Tú
01/02/2026 16:52 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội.

Ngày 1.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

4 người bị khởi tố gồm: Lê Như Đức (26 tuổi, ở Thanh Hóa), Phạm Đức Chung (24 tuổi, ở Lào Cai), Trần Ngọc Quân (21 tuổi) và Nguyễn Đức Phúc (27 tuổi) cùng ở Đắk Lắk. Theo cơ quan công an, Lê Như Đức được xác định là người cầm đầu.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 4 bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng

ẢNH: S.Đ

Trước đó, ngày 7.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang vận chuyển 1 khẩu súng dạng khí nén (PCP) cùng hơn 1.000 viên đạn chì đi giao cho khách ở xã Tam Giang (Đắk Lắk). Qua kết quả giám định, khẩu súng và số đạn do Đức vận chuyển là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận khoảng tháng 5.2025, thông qua mạng xã hội, người này nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên tham gia các hội, nhóm liên quan. Sau đó, Đức đặt mua linh kiện, thiết bị về lắp ráp thành súng.

Khi lắp ráp thành công, Đức quay video các khẩu súng và đăng tải lên mạng xã hội để quảng bá. Khi có người đặt mua, Đức thỏa thuận giá cả rồi gửi súng cho khách.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Ngọc Quân và Nguyễn Đức Phúc; đồng thời cử một tổ công tác ra tỉnh Lào Cai bắt giữ Phạm Đức Chung, người được xác định chuyên cung cấp linh kiện, thiết bị cho Đức chế tạo súng.

Khám xét nơi ở của 4 bị can, cơ quan chức năng thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng ‘khủng’

Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng ‘khủng’

Ngày 17.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn, thu giữ hàng chục khẩu súng cùng 4.227 viên đạn các loại.

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí quân dụng mua bán trái phép súng tự chế Đắk Lắk mua bán súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận