Thời sự Dân sinh

Vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk: Biểu dương học sinh hỗ trợ phi công

Hữu Tú
28/01/2026 20:30 GMT+7

Sau hành động kịp thời giúp đỡ phi công nhảy dù trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk, học sinh lớp 11 được chính quyền địa phương khen thưởng đột xuất, biểu dương tinh thần dũng cảm.

Ngày 28.1, đại diện UBND P.Hòa Hiệp, Đắk Lắk (trước đây thuộc tỉnh Phú Yên) và Ban Chỉ huy quân sự phường đến trao giấy khen, phần thưởng cho học sinh đã trợ giúp phi công nhảy dù thoát nạn trong vụ máy bay rơi trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, khi đang ở nhà, em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, P.Hòa Hiệp) phát hiện một phi công vừa nhảy dù xuống khuôn viên nhà sau vụ rơi máy bay YAK-130. Em Khang đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ ban đầu và báo cho lực lượng chức năng.

Sau đó, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa phi công đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Ghi nhận hành động dũng cảm của em Khang, chính quyền địa phương đã trao giấy khen đột xuất nhằm biểu dương tinh thần tại lớp học, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong học sinh.

Vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk: Biểu dương học sinh hỗ trợ phi công- Ảnh 1.

Em Nguyễn Thành Khang được khen thưởng do kịp thời hỗ trợ phi công nhảy dù trong vụ máy bay rơi

ẢNH: T.X

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 28.1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và P.Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ rơi máy bay quân sự.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, trung úy, phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (bài 5 + 3), được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 sáng cùng ngày.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Sau đó, phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công Đinh Thành Trung đã bình phục.

Trong khi đó, chiếc máy bay YAK-130 va vào núi Hòn Vinh (khu vực P.Đông Hòa), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

