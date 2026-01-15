Trâu 3 sừng hiếm gặp ở Tuyên Quang: Không phải cày bừa, được nuôi như thú cưng

Theo hình ảnh và clip được chia sẻ, con trâu 3 sừng có thân hình và 4 chân bình thường. 2 chiếc sừng mọc cân đối hai bên như những con trâu khác trong khi chiếc sừng thứ ba nhô lên ở vị trí giữa trán. Do hình dáng khác lạ, chủ nhà không dùng trâu để cày bừa mà chủ yếu nuôi thả, chăm sóc như... thú cưng.

Con trâu 3 sừng có nhiều xoáy lông, thu hút sự chú ý của cư dân mạng ẢNH: NVCC

Anh Hà Mạnh Thắng (40 tuổi, ở Tuyên Quang) cho biết khi đi qua điểm dừng chân Seo Mẩy anh thấy con trâu 3 sừng nên vào xem, quay clip chia sẻ với mọi người. Người chủ nuôi chú trâu đặc biệt này 6 năm nay, không nuôi thêm những con vật khác.

"Chú trâu được người chủ hiện tại mua từ người khác về vì thấy ngoại hình đẹp, độc lạ. Từ bé nó đã có 3 sừng, không phải sau này mới mọc thêm", anh Thắng chia sẻ.

Con trâu có 2 sừng mọc hai bên, sừng thứ 3 mọc giữa trán ẢNH: NVCC

Anh Thắng cho biết, không chỉ sở hữu 3 sừng, con trâu còn có nhiều xoáy lông khác, ngoại hình khá đẹp và nổi bật. Khách được chủ mở cửa cho tham quan thoải mái, không thu phí. Người chủ chạy xe khách, nuôi con trâu để làm cảnh, không để nó phải cày bừa hay kéo vật nặng.

"Chú trâu khá hung dữ khi người lạ lại gần nên tôi không dám tiếp xúc ở khoảng cách gần. Chú trâu ăn uống bình thường, khỏe mạnh, chỉ có thêm chiếc sừng giữa đầu. Ngoài con trâu 3 sừng này, tôi đã từng gặp một con bò có 5 chân khác", anh Thắng nói.

Con trâu 3 sừng được người chủ yêu quý ẢNH: NVCC

Được biết, con trâu 3 sừng nặng 1 tấn, cao hơn 1 m, thân hình dài hơn 1,5 m. Nhiều người liên hệ hỏi mua nhưng người chủ không bán, hay khai thác thương mại. Anh Thắng cho hay, một số người lớn tuổi trong vùng nói rằng trâu 3 sừng là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế.

Con trâu được người chủ nuôi 6 năm nay ẢNH: NVCC

Thời gian vừa qua, con trâu có cặp sừng mọc ngược của ông Võ Trương ở thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP.Đà Nẵng (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ) được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Ông Trương cho biết con trâu cái này được ông nuôi đã hơn 10 năm, từ khi còn nhỏ. Trong giai đoạn phát triển, khi cặp sừng bắt đầu nhú ra thì mọc ngược xuống. Sừng càng dài thì càng cong và ôm trọn gương mặt, trông như một chiếc vòng cổ độc lạ hiếm có.