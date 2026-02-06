Bắt tạm giam người đăng nhiều video bịa đặt, cản trở thu hồi đất ở Cà Mau

Ngày 6.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Lưởng (53 tuổi, ở xã U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Võ Văn Lưởng thời điểm bị bắt tạm giam ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lưởng thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải và chia sẻ nhiều clip, bài viết, hình ảnh bị xác định có nội dung bịa đặt. Những nội dung này được cho là nhằm tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất, triển khai các dự án đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại xã U Minh.

Cơ quan CSĐT cũng xác định những clip của Lưởng được nhiều người chia sẻ, thu hút lượng lớn tương tác trên mạng xã hội. Từ đó, một bộ phận người dân bị kích động, tham gia cản trở việc thu hồi đất phục vụ dự án; đồng thời xuất hiện các nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của một số cá nhân, tổ chức. Những diễn biến này gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.