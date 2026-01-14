Khởi tố người đàn ông bôi nhọ danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 14.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Minh Vũ (58 tuổi, ngụ Tổ dân phố Liên Vinh, P.Hải Bình, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng thực hiện quyết định bắt giữ bị can Lê Minh Vũ (thứ 2 từ phải qua trái) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ năm 2023 - 2025, ông Lê Minh Vũ đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội có tên là "Lê Minh Vũ" và "Cổng thông tin điện tử Lê Minh Vũ nơi gửi đơn đến hộp thư người nhận" để đăng tải các bài viết có nội dung, quan điểm công kích, không có căn cứ đối với Đảng, Nhà nước, và chính quyền các cấp; các bài viết có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các thông tin, bài viết sai sự thật mà ông Lê Minh Vũ đăng tải đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan chức năng.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang được mở rộng điều tra và sẽ xử lý nghiêm người vi phạm.