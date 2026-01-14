Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
14/01/2026 18:42 GMT+7

Liên quan vụ gần 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, trú P.Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long- Ảnh 1.

Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị khởi tố

ẢNH: N.T

Cùng đó, khởi tố 3 nhân viên của công ty để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (nhân viên phụ trách quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào); và Lại Thị Thanh Hương (nhân viên bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, phụ trách kiểm tra thịt heo tươi). 

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cũng ra lệnh tạm giam đối với ông Trương Sỹ Toàn và 3 bị can trên để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 10.1, Viện KSND TP.Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 bị can trên.

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số heo nhiễm bệnh

ẢNH: N.H

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, vụ án được phát hiện từ ngày 8.9.2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và dương tính với virus dịch tả châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thịt heo thu giữ trên xe vận chuyển, cũng như mẫu phẩm trong các kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của doanh nghiệp, lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho chứa, với tổng khối lượng khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và khởi tố 9 bị can liên quan đến hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi, theo khoản 4 điều 317 bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở thông báo của cơ quan điều tra và nhằm bảo đảm hoạt động điều hành, quản lý nhà máy trong bối cảnh tổng giám đốc bị bắt để phục vụ điều tra, Hội đồng quản trị Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long, dự kiến tối đa 14 ngày kể từ 12.1.2026. Đồng thời, doanh nghiệp giao ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất, thực hiện quyền điều hành tạm thời nhà máy trong thời gian này.

