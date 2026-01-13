Tạm dừng sản xuất, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vẫn chi lương cho công nhân

Ngày 13.1, thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho biết, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa ban hành phương án bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất 14 ngày, từ 13 - 28.1.

Toàn bộ lao động của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vẫn được chi trả lương theo đúng quy định ẢNH: N.T

Đây là động thái được doanh nghiệp đưa ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ án liên quan đến việc thu mua, chế biến thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi.



Theo phương án, gần 700 lao động thuộc khối sản xuất sẽ ngừng làm việc trong thời gian công ty tạm dừng hoạt động. Đối với khối hỗ trợ và khối kinh doanh, các trưởng bộ phận có trách nhiệm căn cứ khối lượng công việc thực tế để bố trí cán bộ, công nhân viên ngừng làm việc hoặc nghỉ luân phiên, nhằm vừa bảo đảm hoạt động tối thiểu, vừa giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp.

Về chế độ, quyền lợi, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thông báo mức lương ngừng việc áp dụng theo từng khu vực. Cụ thể, người lao động làm việc tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long gặp khó khăn sau sự cố thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi ẢNH: N.T

Ngoài ra, người lao động tại các khu vực còn lại được hưởng 5.310.000 đồng/người/tháng. Các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phúc lợi khác tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Trong thời gian ngừng làm việc, người lao động phải giữ liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng trở lại làm việc khi có yêu cầu.

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đã làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và các bên liên quan để nắm bắt kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian tới, đồng thời giám sát việc thực hiện chế độ cho người lao động, nhất là trong giai đoạn cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, Viện KSND TP.Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng 3 nhân viên liên quan đến đường dây thu mua, vận chuyển và chế biến gần 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Cùng đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo khoản 4 điều 317 Bộ luật Hình sự.



Quá trình điều tra xác định, hàng chục tấn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, vận chuyển từ vùng dịch và đưa vào các kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chờ chế biến. Khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh trong 4 kho chứa đã bị niêm phong phục vụ điều tra.