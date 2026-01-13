Hải Phòng siết lò mổ sau vụ Đồ hộp Hạ Long

Trước lo ngại về an toàn thực phẩm sau vụ việc tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, chế biến và kinh doanh thịt trên toàn địa bàn.

Số thịt lợn nhiễm tả heo châu Phi được thu giữ tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: N.H

Theo Ban Chỉ đạo, vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện tại kho lạnh của Đồ hộp Hạ Long đã gây bức xúc và lo ngại lớn trong dư luận. Dù toàn bộ số thịt không bảo đảm an toàn đã bị tiêu hủy và vụ việc đang được điều tra, xử lý theo thẩm quyền, nhưng thực tế cho thấy công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thịt và các sản phẩm từ thịt vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong bối cảnh tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng thịt và các sản phẩm từ thịt của người dân tăng mạnh, Ban Chỉ đạo nhận định việc siết chặt quản lý là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định thị trường thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra thịt heo tại kho đông lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: N.H

Theo chỉ đạo, các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công thương; Sở Y tế được yêu cầu tăng cường phối hợp, chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung, lò mổ nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt. Nội dung kiểm tra chú trọng việc phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguy cơ sản phẩm nhiễm virus dịch tả heo châu Phi (ASFV).

Các đoàn kiểm tra liên ngành cũng được yêu cầu tăng cường lấy mẫu xét nghiệm đối với các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn thực phẩm nhiễm ASFV trước khi đưa ra thị trường.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: N.H

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu phải thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các lò mổ nhỏ lẻ, chợ dân sinh, chợ cóc, các cơ sở sơ chế, chế biến nhỏ lẻ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện nguyên tắc "ăn chín, uống sôi".

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các cơ sở vi phạm, lực lượng chức năng phải xử lý kịp thời nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong dịp tết.

Trước đó, Sở Công thương TP.Hải Phòng cũng đã đề nghị các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn chủ động rà soát hồ sơ, pháp lý, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, kiểm tra và thu hồi các sản phẩm thuộc diện dừng lưu thông theo thông tin chính thức của cơ quan chức năng, sau vụ việc liên quan đến Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.