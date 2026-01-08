Công an TP.HCM xử lý 2 người tạo video AI sai sự thật về MC Quyền Linh

Ngày 8.1, Công an TP.HCM cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc, răn đe đối với T.T.H (phường An Phú) và N.T.M.D (phường Tân Sơn Nhất) do có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Công an TP.HCM xử lý 2 trường hợp dùng AI tạo video sai sự thật về MC Quyền Linh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.HCM, các nội dung do 2 trường hợp này đăng tải là hình ảnh, video và thông tin giả mạo, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, đồng thời xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, vi phạm quy định pháp luật.

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung “Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TP.HCM ra lệnh bắt tạm giam”, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Qua xác minh và phân tích kỹ thuật chuyên sâu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM xác định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, được tạo dựng bằng công nghệ AI, lồng ghép hình ảnh và dữ liệu giả mạo nhằm gây hiểu nhầm, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Video tạo bằng AI nội dung “Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TP.HCM ra lệnh bắt tạm giam” thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM nhận định, việc tạo lập và phát tán thông tin giả mạo bằng AI không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân liên quan mà còn gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Liên quan đến hành lang pháp lý, ngày 10.12.2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua luật Trí tuệ nhân tạo, gồm 8 chương, 35 điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 1.3.2026. Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, tại điểm b, khoản 2, điều 7, luật Trí tuệ nhân tạo nghiêm cấm hành vi: “Sử dụng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối hoặc thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích và có hệ thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con người”. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xử lý các hành vi lợi dụng AI tạo dựng thông tin giả mạo, xuyên tạc sự thật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải hoặc chia sẻ; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nội dung do AI tạo ra để tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.