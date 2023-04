Công an TP.HCM khuyến cáo phòng cháy nổ trong dịp lễ 30.4 - 1.5

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước, trong và sau dịp lễ 30.4 - 1.5, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, các doanh nghiệp và cơ quan tổ chức chính trị - xã hội nhiều biện pháp an toàn PCCC.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp, cơ quan các biện pháp an toàn PCCC trước, trong và sau dịp lễ 30.4 - 1.5 CACC

Đối với đơn vị quản lý về PCCC và chính quyền địa phương, cần tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Công an TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ về thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn quản lý. Thường xuyên tổ chức tuyên tuyền, nhắc nhở các cơ sở thuộc diện quản lý và người dân qua các kênh thông tin nhằm giúp người dân cảnh giác, đề phòng để hạn chế đến mức thấp số vụ cháy và thiệt hại do cháy.

Nắm chắc cơ sở quản lý việc thực hiện về công tác đảm bảo an toàn PCCC theo quy định, kiểm tra định kỳ, đột xuất và có biện pháp, hướng dẫn và kiến nghị thực hiện khắc phục các thiếu sót, đặc biệt về hệ thống điện. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến cháy nổ và các hành vi vi phạm khác.

Cháy chung cư Nguyễn Kim, gần 200 người được cứu và hướng dẫn thoát nạn

Theo Công an TP.HCM, với cơ quan, doanh nghiệp cần thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC theo quy định. Trong quá trình sản xuất và khi nghỉ lễ, ngừng hoạt động, sản xuất và khi hoạt động trở lại nên vận hành từng công đoạn, tránh đồng loạt vận hành đóng điện sẽ gây quá tải, ngắt mạch do chạm chập gây cháy nổ từ hệ thống điện…

Tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót. Kiểm tra bảo dưỡng phương tiện PCCC đảm bảo sẵn sàng hoạt động hiệu quả khi cần sử dụng.

Tắt điện tại các khu vực làm việc, dây chuyền sản xuất khi không sử dụng. Phân công người trực tại cơ quan doanh nghiệp 24/24 theo quy định.

Đối với người dân và các hộ kinh doanh, nên cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện khi nấu nướng vui chơi ngày lễ.

Khi đi chơi xa, ra khỏi nhà phải kiểm tra an toàn PCCC tại nhà và tắt hệ thống điện giảm nguy cơ gây cháy do điện. Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh. Không sạc điện thoại, xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm, không thể giám sát…

Thường xuyên nhắc nhở nhau cảnh giác đề phòng cháy nổ và tham gia các hoạt động PCCC. Trang bị sẵn bình chữa cháy, phương tiện thoát nạn… để chữa cháy và thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra.