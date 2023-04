Quán karaoke hạng sang xảy ra cháy ở Hà Nội có nhiều lỗi đang khắc phục

Sau liên tiếp những vụ cháy quán karaoke gây hậu quả nghiêm trọng, Chính phủ đã yêu cầu siết chặt quản lý công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này, kéo theo phần lớn cơ sở trên cả nước phải đóng cửa do không đủ điều kiện an toàn PCCC để hoạt động.

Khói từ vụ cháy bốc ra mù mịt CTV

Tại Hà Nội, gần như 100% quán karaoke buộc phải đóng cửa để khắc phục các tồn tại trong công tác PCCC và CNCH. Việc đóng cửa trong thời gian dài khiến những người đầu tư điêu đứng, doanh thu không có mà còn phải chi số tiền lớn hàng tháng để thuê mặt bằng, bảo trì hệ thống âm thanh, điện tử…

Trước tình trạng này, cùng với nhiều địa phương, UBND TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án để tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại nhằm sớm đưa dịch vụ này hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu thị trường, giúp đỡ cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong khi đang tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại thì một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hạng sang ở Hà Nội lại xảy ra cháy, khiến người dân không khỏi nghi ngờ về sự an toàn của dịch vụ.

Lực lượng cứu hỏa huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa CTV

Cụ thể, khoảng 15 giờ 15 ngày 18.4, Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) nhận tin báo cháy tại phòng hát số 301, tại tầng 3 của quán karaoke Pattaya Club (số 204 Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân), có diện tích khoảng 20 m2. Nhận tin này, Công an Q.Thanh Xuân đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường và khống chế đám cháy trong khoảng 20 phút.

Theo một nhân viên của Pattaya Club, vụ cháy xảy ra do bị chập điện, toàn bộ khu vực tầng 3 của quán bị ảnh hưởng.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết, cơ sở này đang thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động để khắc phục các vi phạm về PCCC và hoàn thiện các giấy tờ khác. Cụ thể, Pattaya Club chưa có giấy phép về văn hóa (giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke do sở văn hóa cấp) và còn một số tồn tại về PCCC.

"Do không đảm bảo phòng cháy nên cơ sở này bị đình chỉ và thu hồi giấy phép an ninh, trật tự (giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự) để cơ sở khắc phục các tồn tại", lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho hay.

Lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân khẳng định thời điểm xảy ra vụ cháy, Pattaya Club không đón khách "chui". Cơ sở này đang dừng hoạt động để khắc phục vi phạm, mong muốn sớm hoạt động trở lại, do vậy các thông tin đồn đoán cơ sở đang đón khách thì xảy ra cháy là không chính xác.

"Vụ cháy xảy ra ở khu vực trần của phòng hát, không ảnh hưởng đến bàn ghế cũng như hệ thống âm thanh", lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân thông tin thêm.