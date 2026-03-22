Lái xe bàng hoàng kể khoảnh khắc 'dính đá' trên cao tốc Quảng Trị

Nguyễn Phúc
22/03/2026 13:13 GMT+7

Các tài xế, phụ xe vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm phương tiện của mình bất ngờ bị đá văng trúng, làm vỡ kính trong lúc đang chạy trên cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Trị vào tối 21.3.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 21.3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng loạt xe tải bị vỡ kính khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Bắc Trạch (Km620). Một số phương tiện bị hư hỏng nặng, kính chắn gió bị thủng.

Sáng 22.3, anh H.V.Đ, phụ lái một xe tải, cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, anh cùng tài xế đang di chuyển từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị thì bất ngờ nghe tiếng va đập lớn phía trước cabin. 

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ đá từ mặt đường văng lên. Nhưng khi biết nhiều xe khác cũng gặp tình trạng tương tự, chúng tôi nghi có người ném đá lên cao tốc”, anh Đ. kể.

Mảng kính chắn gió trên xe tải thủng lỗ sau khi va chạm với đá

Theo anh Đ., sau cú va chạm, xe phải chạy thêm một đoạn mới tìm được điểm dừng khẩn cấp. Phương tiện của anh chỉ bị móp nhẹ phần đầu, song nhiều xe khác bị nứt, vỡ kính nghiêm trọng.

Ghi nhận từ các tài xế có xe mang biển kiểm soát 63H-06371, 73H-00906… cho thấy, khi đang lưu thông bình thường, bất ngờ xuất hiện những hòn đá lớn bay trúng kính chắn gió và cửa xe. Do phương tiện di chuyển với tốc độ cao, lực va đập mạnh khiến kính vỡ toác, thậm chí có trường hợp đá xuyên vào buồng lái, đe dọa trực tiếp đến an toàn của tài xế.

Lái xe container biển số 98H-081.11 cho biết, trong đêm tối, khi xe đang chạy khoảng 90 km/giờ, bất ngờ có 2 - 3 hòn đá bay tới đập mạnh vào kính chắn gió, làm vỡ kính phía ghế phụ. “Rất may tôi xử lý kịp thời, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp an toàn để kiểm tra và làm căn cứ trình báo cơ quan chức năng”, người này nói.

Sự cố không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, buộc nhiều phương tiện phải dừng lại kiểm tra, xử lý.

Theo báo cáo ban đầu của công an địa phương, vụ việc khiến 4 phương tiện bị vỡ kính khi đang lưu thông trên cao tốc. Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đang phối hợp với Công an xã Bắc Trạch và chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Sau khi các hình ảnh, clip được lan truyền, dư luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi nguy hiểm này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

