Đề nghị cảnh sát giao thông làm ‘hướng dẫn viên’ cho du khách đến Đà Lạt

Chiều 9.3, UBND các phường khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về phương án phân luồng giao thông, nâng cấp hạ tầng và triển khai giải pháp kích cầu du lịch trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để sửa chữa.

Ông Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, đề nghị cảnh sát giao thông đóng vai trò như "hướng dẫn viên" thân thiện đối với du khách đến Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Phải tạo cảm giác an tâm để du khách muốn quay trở lại

Tại hội nghị, ông Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, đề nghị lực lượng công an và cảnh sát giao thông tăng cường hỗ trợ du khách và tài xế khi đến Đà Lạt, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện đường bộ dự báo tăng mạnh.

Theo ông Hiệp, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ làm nhiệm vụ điều tiết mà còn cần thể hiện hình ảnh thân thiện, đóng vai trò như những "hướng dẫn viên" đối với du khách.

"Không để du khách hay tài xế cảm thấy lo lắng, e ngại khi đến Đà Lạt. Lực lượng chức năng phải tạo cảm giác an tâm để du khách muốn quay trở lại", ông Hiệp nhấn mạnh.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Song song với đó, các địa phương cần đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng hình ảnh người Đà Lạt thân thiện, hiền hòa, mến khách. Các phường cũng thống nhất thiết lập "đường dây nóng du lịch" hoạt động 24/7 để tiếp nhận phản ánh của du khách và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Trong khi đó, theo bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, việc sân bay Liên Khương tạm đóng cửa trong nhiều tháng để sửa chữa sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lượng du khách đến Đà Lạt. Tuy nhiên, thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền các phường trung tâm (thành phố Đà Lạt cũ), doanh nghiệp du lịch và các đơn vị vận tải cần chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì sức hút của điểm đến này.

Bà Trần Thị Vũ Loan cho rằng các doanh nghiệp du lịch và đơn vị vận tải cần chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì sức hút của Đà Lạt đối với du khách ẢNH: LÂM VIÊN

Chuyển du lịch từ thụ động sang chủ động có liên kết

Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đang đề xuất bố trí 19 vị trí bãi đậu xe trên địa bàn. Một số khu vực như sân bay Cam Ly cũ và khu đất trung tâm văn hóa thể thao cuối đường Phan Đình Phùng được nghiên cứu làm bãi đậu xe tạm thời để phục vụ du khách khi đến Đà Lạt bằng đường bộ.

Bên cạnh đó, các phương án phân luồng giao thông cũng được xây dựng nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm Đà Lạt. Các đơn vị sẽ lắp đặt thêm biển báo, điều chỉnh một số biển báo hiện hữu và định hướng lộ trình di chuyển cho từng nhóm phương tiện như xe tải, xe tải nhỏ và xe khách trên 29 chỗ.

Phương án phân luồng giao thông tại Đà Lạt được xây dựng nhằm giảm tải cho các tuyến đường trung tâm ẢNH: LÂM VIÊN

Theo phương án đề xuất, xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ bị hạn chế vào khu vực trung tâm gồm các phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt và một phần phường Cam Ly - Đà Lạt. Thời gian cấm lưu thông trên các tuyến đường trung tâm được duy trì từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa, thị trường khách nội địa đi bằng đường bộ sẽ đóng vai trò chủ lực đối với du lịch Đà Lạt, đặc biệt là du khách từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và TP.HCM.

Vì vậy, các địa phương và doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, xây dựng sản phẩm mới, đẩy mạnh quảng bá và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút du khách đến Đà Lạt. Đây cũng được xem là cơ hội để ngành du lịch địa phương chuyển từ cách làm thụ động sang chủ động tìm kiếm thị trường, nâng cao sức cạnh tranh với các điểm đến khác.

Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt nhấn mạnh, du lịch vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Lạt, vì vậy các phường trên địa bàn (thành phố Đà Lạt cũ) cần sớm xây dựng phương án thích ứng khi đường hàng không tạm gián đoạn.

"Chuyển du lịch từ thụ động sang chủ động có liên kết. Chúng ta làm du lịch từ rất lâu nhưng chưa chủ động thu hút du khách, do đó cần bước chuyển căn bản, toàn diện để giữ chân du khách", ông Đặng Đức Hiệp nói.