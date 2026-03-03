Sân bay Liên Khương vắng lặng trước giờ đóng cửa để 'đại tu'

Ba chuyến bay cuối cùng trong ngày lặng lẽ rời đường băng, khép lại nhịp khai thác quen thuộc trước khi sân bay Liên Khương chính thức đóng cửa gần 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp quy mô lớn.

Sân bay Liên Khương chiều 3.3 trước giờ đóng cửa để sửa chữa ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lịch bay, chuyến Đà Lạt - Hà Nội của Vietjet Air cất cánh lúc 18 giờ 25. Tiếp đó là chuyến Đà Lạt - TP.HCM của Vietnam Airlines lúc 18 giờ 50. Đến 20 giờ, chuyến Đà Lạt - TP.HCM của Vietjet là chuyến bay cuối cùng trong ngày 3.3, cũng là chuyến khép lại hoạt động khai thác trước kỳ "đại tu" lớn nhất của sân bay Liên Khương trong nhiều năm qua.

Chuẩn bị cho chuyến Đà Lạt - Hà Nội của Vietjet Air cất cánh lúc 18 giờ 25 và chuyến Đà Lạt - TP.HCM của Vietnam Airlines lúc 18 giờ 50 ẢNH: LÂM VIÊN

Quầy giao dịch của Bamboo Airways ở sân bay Liên Khương chiều tối 3.3 vắng vẻ khác thường

Khác hẳn cảnh chen chân, xếp hàng làm thủ tục trước và sau tết, khu vực nhà ga chiều tối 3.3 khá thưa vắng. Nhiều quầy dịch vụ trong khu chờ đã thu dọn hàng hóa, đóng cửa sớm. Hành khách làm thủ tục nhanh gọn, không còn cảnh nhộn nhịp thường thấy ở cửa ngõ hàng không duy nhất kết nối khu vực Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng.

Quầy giao dịch của Vietnam Airlines trong sân bay Liên Khương tạm đóng cửa trong 6 tháng ẢNH: LÂM VIÊN

Những hành khách cuối cùng rời sân bay Liên Khương chiều tối 3.3, trước khi đóng cửa để sửa chữa ẢNH: LÂM VIÊN

Sự trầm lắng này diễn ra chỉ sau một tuần cao điểm Tết Bính Ngọ - thời điểm sân bay hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu đi lại tăng mạnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc tạm dừng khai thác là quyết định không thể trì hoãn nếu muốn đảm bảo an toàn và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Chuyến cất cánh của Vietnam Airlines lúc 18 giờ 50 tối 3.3, trước khi sân bay Liên Khương đóng cửa

Hãng Vietjet cất cánh chuyến bay cuối cùng tại sân bay Liên Khương lúc 20 giờ tối 3.3, trước khi sân bay đóng cửa để "đại tu" đường hạ cất cánh ẢNH: LÂM VIÊN

Từ 0 giờ ngày 4.3 đến 23 giờ 59 phút ngày 25.8.2026, sân bay Liên Khương sẽ tạm ngưng hoạt động để sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Việc đóng cửa hoàn toàn trong gần 6 tháng giúp nhà thầu tổ chức thi công liên tục, tránh tình trạng vừa khai thác vừa sửa chữa, tiềm ẩn rủi ro an toàn và kéo dài tiến độ.

Gấp rút cho lễ khởi công sáng 4.3

Trong những ngày qua, khu vực thi công đã được quây hàng rào tôn. Bên trong, 3 trạm trộn bê tông được lắp đặt, các bãi tập kết vật liệu như cát, đá, thép hình thành ngay gần đường băng. Nhiều xe chuyên dụng, máy móc hạng nặng liên tục ra vào để chuẩn bị cho giai đoạn thi công cao điểm.

Nhiều xe chuyên dụng, máy móc được huy động đến sân bay Liên Khương để thi công sửa chữa từ ngày 4.3 ẢNH: LÂM VIÊN

Có 3 trạm trộn bê tông phục vụ việc sửa chữa sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Tại khu vực tổ chức lễ khởi công vào sáng 4.3, công tác trang trí lễ đài, lắp đặt âm thanh, phông nền đã hoàn tất trong chiều 3.3. Không khí chuẩn bị khẩn trương, đối lập với sự yên ắng trong nhà ga, cho thấy quyết tâm sớm triển khai dự án ngay khi sân bay chính thức đóng cửa.

Khu vực làm lễ khởi công sửa chữa đường hạ cất cánh, đường lăn sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Sẵn sàng cho lễ khởi công sáng 4.3.2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Ở góc độ kinh tế, việc tạm ngưng khai thác chắc chắn sẽ tác động nhất định đến hoạt động du lịch, dịch vụ và vận tải trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây là "khoảng lặng cần thiết" để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Sân bay Liên Khương giữ vai trò cửa ngõ hàng không của tỉnh Lâm Đồng và khu vực phía nam Tây nguyên. Khi sân bay hoàn tất nâng cấp, hạ tầng đồng bộ, an toàn hơn sẽ mở ra cơ hội thu hút thêm các đường bay mới, nâng cao năng lực phục vụ hành khách, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận địa phương.