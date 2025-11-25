Từ đầu tháng 3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp

Chiều 25.11, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để thống nhất kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Liên Khương. Theo đó, từ ngày 4.3.2026 sẽ đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa.

Từ ngày 4.3.2026 sẽ đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa. ẢNH: LÂM VIÊN

Đại diện ACV cho biết dự án bao gồm sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu, hệ thống đường lăn, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay và xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Đường băng cất hạ cánh của sân bay Liên Khương hiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, do đó cần sớm được cải tạo nâng cấp để bảo đảm an toàn bay và phục vụ lâu dài. Khi hoàn thành sửa chữa, năng lực khai thác của sân bay sẽ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với ACV ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Liên Khương đạt cấp 4E, khai thác được máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, phục vụ trên 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600 m, nâng công suất lên 7 triệu khách/năm.

Song song đó, ACV dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỉ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ khác, hướng tới nâng công suất phục vụ của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương lên trên 5 triệu lượt khách/năm sau năm 2030.

ACV giới thiệu quy mô đầu tư xây dựng cảng hàng không Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

ACV ước tính thời gian sửa chữa kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 4.3.2026 và dự kiến hoàn thành trước 31.8.2026, thời gian này trùng với mùa khô nên có nhiều thuận lợi trong thi công. ACV cam kết cố gắng rút ngắn thời gian đóng cửa sân bay Liên Khương nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, kinh tế và nhu cầu đi lại của người dân, du khách.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nỗ lực của ACV trong việc chuẩn bị và triển khai dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc trước đây. Đề nghị ACV tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thi công, cố gắng rút ngắn thời gian thực hiện dự án, hoàn thành dự án trước 25.8.2026, để kịp đưa sân bay Liên Khương vào phục vụ người dân và du khách từ ngày dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Sân bay Liên Khương đóng cửa người dân và du khách đến Đà Lạt duy nhất bằng đường bộ ẢNH: LÂM VIÊN

Khi đóng sân bay Liên Khương, người dân và du khách chỉ đến Đà Lạt bằng đường bộ. Nhưng hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đang có nhiều bất cập khi Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc chưa được khởi công, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương khởi công từ cuối tháng 6.2025 nhưng chưa thi công. Với QL20 con đường huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ đoạn qua đèo Bảo Lộc thường xảy ra tai nạn, gây ách tắc giao thông cục bộ. Chiều 25.11, lực lượng Quân đội đang chuẩn bị nổ mìn phá đá trên đèo Khánh Lê để sớm thông đường QL27C ẢNH: CTV Các tuyến QL27, QL28, QL28B đang bị sạt lở, xuống cấp do mưa bão; riêng đèo Khánh Lê QL27C bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng, cần nhiều thời gian để sửa chữa. Đây là một thách thức với tỉnh Lâm Đồng trong phát triển du lịch và kinh tế trong năm 2026.



