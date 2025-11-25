Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Từ đầu tháng 3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp

Lâm Viên
Lâm Viên
25/11/2025 18:08 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thống nhất từ ngày 4.3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp.

Chiều 25.11, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để thống nhất kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Liên Khương. Theo đó, từ ngày 4.3.2026 sẽ đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa.

Từ đầu tháng 3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp - Ảnh 1.

Từ ngày 4.3.2026 sẽ đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa.

ẢNH: LÂM VIÊN

Đại diện ACV cho biết dự án bao gồm sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu, hệ thống đường lăn, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay và xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Đường băng cất hạ cánh của sân bay Liên Khương hiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, do đó cần sớm được cải tạo nâng cấp để bảo đảm an toàn bay và phục vụ lâu dài. Khi hoàn thành sửa chữa, năng lực khai thác của sân bay sẽ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Từ đầu tháng 3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với ACV

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Liên Khương đạt cấp 4E, khai thác được máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, phục vụ trên 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600 m, nâng công suất lên 7 triệu khách/năm.

Song song đó, ACV dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỉ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ khác, hướng tới nâng công suất phục vụ của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương lên trên 5 triệu lượt khách/năm sau năm 2030.

Từ đầu tháng 3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp - Ảnh 3.

ACV giới thiệu quy mô đầu tư xây dựng cảng hàng không Liên Khương

ẢNH: LÂM VIÊN

ACV ước tính thời gian sửa chữa kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 4.3.2026 và dự kiến hoàn thành trước 31.8.2026, thời gian này trùng với mùa khô nên có nhiều thuận lợi trong thi công. ACV cam kết cố gắng rút ngắn thời gian đóng cửa sân bay Liên Khương nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, kinh tế và nhu cầu đi lại của người dân, du khách.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nỗ lực của ACV trong việc chuẩn bị và triển khai dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc trước đây. Đề nghị ACV tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thi công, cố gắng rút ngắn thời gian thực hiện dự án, hoàn thành dự án trước 25.8.2026, để kịp đưa sân bay Liên Khương vào phục vụ người dân và du khách từ ngày dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Từ đầu tháng 3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp - Ảnh 4.

Sân bay Liên Khương đóng cửa người dân và du khách đến Đà Lạt duy nhất bằng đường bộ

ẢNH: LÂM VIÊN

Khi đóng sân bay Liên Khương, người dân và du khách chỉ đến Đà Lạt bằng đường bộ. Nhưng hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đang có nhiều bất cập khi Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc chưa được khởi công, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương khởi công từ cuối tháng 6.2025 nhưng chưa thi công. Với QL20 con đường huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ đoạn qua đèo Bảo Lộc thường xảy ra tai nạn, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Từ đầu tháng 3.2026 đóng sân bay Liên Khương để sửa chữa nâng cấp - Ảnh 1.

Chiều 25.11, lực lượng Quân đội đang chuẩn bị nổ mìn phá đá trên đèo Khánh Lê để sớm thông đường QL27C

ẢNH: CTV

Các tuyến QL27, QL28, QL28B đang bị sạt lở, xuống cấp do mưa bão; riêng đèo Khánh Lê QL27C bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng, cần nhiều thời gian để sửa chữa. Đây là một thách thức với tỉnh Lâm Đồng trong phát triển du lịch và kinh tế trong năm 2026.


Tin liên quan

Sân bay Liên Khương sẽ tạm đóng cửa ít nhất 6 tháng để nâng cấp đường băng

Sân bay Liên Khương sẽ tạm đóng cửa ít nhất 6 tháng để nâng cấp đường băng

Sân bay quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng), cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Tây nguyên, sẽ tạm dừng khai thác trong thời gian tối thiểu 6 tháng để nâng cấp đường băng và đường lăn, với tổng mức đầu tư hơn 1 ngàn tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Liên Khương tỉnh Lâm Đồng đèo Bảo Lộc sửa chữa đèo Khánh Lê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận