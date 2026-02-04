Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thiếu niên 12 tuổi ném đá vỡ kính cửa toa tàu hỏa

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/02/2026 11:14 GMT+7

Nam thiếu niên 12 tuổi ném đá vỡ kính cửa toa tàu hỏa đã cùng gia đình lên cơ quan công an làm việc, tự nguyện bồi thường thiệt hại và cam kết không tái phạm.

Ngày 4.2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường sắt số 2 thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an xã Dầu Giây xác minh, làm rõ vụ việc cháu Đ.N.P (12 tuổi, ở xã Dầu Giây) có hành vi ném đá vỡ kính cửa toa tàu hỏa khi phương tiện này đang lưu thông.

Đồng Nai: Thiếu niên 12 tuổi ném đá vỡ kính cửa toa xe tàu hỏa- Ảnh 1.

Nam thiếu niên 12 tuổi dùng đá ném làm kính cửa toa tàu hỏa bị vỡ

ẢNH: PHÒNG CSGT ĐỒNG NAI

Trước đó, chiều 3.2, đoàn tàu khách SPT1 khi di chuyển qua khu vực ga Dầu Giây bất ngờ bị ném đá làm vỡ kính cửa toa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. 

Rất may vụ việc chưa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tuy nhiên hành vi này cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường sắt số 2 - Cục CSGT đã phối hợp Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Dầu Giây vào cuộc và xác định người ném đá làm vỡ kính cửa toa tàu hỏa là cháu Đ.N.P.

Đồng Nai: Thiếu niên 12 tuổi ném đá vỡ kính cửa toa xe tàu hỏa- Ảnh 2.

Chị Đ.T.M.N làm việc với cơ quan công an, tự nguyện bồi thường thiệt hại phần kính vỡ do con trai ném đá

ẢNH: PHÒNG CSGT ĐỒNG NAI

Tại cơ quan công an, chị Đ.T.M.N (45 tuổi, mẹ của cháu Đ.N.P) đã thừa nhận sự việc, ký cam kết quản lý, giáo dục con em và tự nguyện bồi thường thiệt hại phần kính bị vỡ; cam kết không để tái diễn vi phạm.

Lực lượng chức năng cũng trực tiếp tuyên truyền, phân tích để cháu P. nhận thức rõ mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý của hành vi ném vật cứng vào tàu hỏa.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh sinh sống gần tuyến đường sắt cần quan tâm, nhắc nhở con em không thực hiện các hành vi, trò chơi nguy hiểm có thể đe dọa an toàn tàu hỏa.

Các đơn vị chức năng cũng cho biết tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Khám phá thêm chủ đề

