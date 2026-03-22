Bản đồ số của người trẻ Quảng Trị

Q UẢNG T RỊ ON THE M AP

Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, không phải ai cũng tường tận những thay đổi về địa danh, tên gọi xã, phường. Với Quảng Trị, khi hợp nhất từ hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ, xóa cấp huyện, nhiều đơn vị hành chính được đổi tên, sắp xếp lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Nhu cầu tìm hiểu thông tin về địa danh, con người, cảnh quan ở các địa phương vì thế trở nên rất thiết thực.

Thanh niên Quảng Trị cùng chung tay làm bản đồ số ẢNH: THANH LỘC

3 thế hệ xuất hiện trong khung hình quảng bá về địa phương của Đoàn phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) ẢNH: THANH LỘC

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một bản đồ số, giúp người dân trong và ngoài tỉnh, thậm chí bạn bè quốc tế, có thể tiếp cận thông tin về 78 xã, phường, đặc khu sau sáp nhập. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được lại là chuyện khác", chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, chia sẻ.

Đầu tháng 2 vừa qua, kế hoạch cuộc thi về bản đồ số được gửi đến các cơ sở Đoàn. "Đề bài" chung: mỗi đơn vị thực hiện một clip dài 5 - 7 phút, giới thiệu tổng quan về địa phương mình sau sáp nhập, từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đến cảnh quan, di tích, văn hóa, con người và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Trợ lý ảo của Đoàn xã Kim Điền xuất hiện trong clip giới thiệu về quê hương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các clip được yêu cầu thống nhất về định dạng (khung hình 16:9, độ phân giải tối thiểu full HD), có logo Đoàn và logo chiến dịch để đảm bảo nhận diện. Đồng thời, khuyến khích lồng ghép hình ảnh đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tại địa phương, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong quảng bá quê hương.

H ÁO HỨC "KHOE" QUÊ HƯƠNG SAU SÁP NHẬP

Ban tổ chức cho biết cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. 100% xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh, từ vùng biên giới La Lay, Dân Hóa đến miền biển Cửa Tùng, Phú Trạch hay đặc khu Cồn Cỏ… đều gửi sản phẩm đúng thời hạn. Sự đầu tư công phu của các đơn vị khiến ban tổ chức rơi vào "cơn đau đầu dễ chịu" khi phải lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để vinh danh.

Click chuột vào các địa phương, thông số và clip giới thiệu về địa phương sẽ hiện lên sáng rõ trong trang web Quang Trị on the map ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo ban tổ chức, nhiều clip tạo dấu ấn riêng. Ví như Đoàn phường Nam Đông Hà xây dựng câu chuyện xuyên suốt với sự xuất hiện của 3 thế hệ: cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi, dẫn dắt người xem qua các chứng tích chiến tranh, đời sống hiện đại, ẩm thực và con người địa phương.

Trong khi đó, Đoàn xã Kim Điền thuyết phục người xem bằng tạo hình AI, vào đề bằng truyền thuyết kho báu vua Hàm Nghi ở địa bàn, nhưng kết thúc rằng ở mảnh đất này có nhiều kho báu thậm chí quý giá hơn: đó là thiên nhiên và con người.

Các địa phương giàu tài nguyên du lịch như Cồn Cỏ, Phong Nha, Khe Sanh… tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan để tạo nên những thước phim sống động. Cạnh đó, nhiều xã miền núi, dù còn nhiều khó khăn, vẫn nỗ lực không kém.

Tiêu biểu như xã Thượng Trạch, một trong những địa bàn khó khăn nhất tỉnh Quảng Trị, vẫn hoàn thành sản phẩm chất lượng, thậm chí Bí thư Đảng ủy xã cũng trực tiếp tham gia hỗ trợ về ý tưởng và kinh phí.

Cao Hải Vân, Bí thư Đoàn phường Nam Đông Hà, chia sẻ: sau sáp nhập, nhiều tên gọi mới xuất hiện, trong đó có Nam Đông Hà. Vì vậy, Đoàn phường mong muốn lan tỏa hình ảnh về vẻ đẹp, con người và tiềm năng phát triển của địa phương.

"Chúng mình không làm clip theo kiểu thuyết minh đơn thuần mà xây dựng như một câu chuyện của 3 thế hệ, thể hiện sự tiếp nối trong xây dựng quê hương. Điều thú vị nhất là nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân, từ cán bộ khu phố đến các em nhỏ. Chính sự góp mặt của mỗi người bình dị đó lại làm nội dung trở nên sâu sắc hơn", Vân nói.

"M Ở" Q UẢNG T RỊ SAU VÀI CÚ CLICK

Theo ban tổ chức, dự kiến ngày 24.3 này, trong số 82 clip gửi về, sẽ công bố kết quả, vinh danh 10 clip xuất sắc nhất cùng 5 clip được yêu thích nhất trên fanpage Tỉnh đoàn Quảng Trị... Toàn bộ các clip sẽ trở thành "nguyên liệu" để xây dựng dự án "Bản đồ số của tuổi trẻ Quảng Trị".

Ban giám khảo rơi vào “cơn đau đầu dễ chịu” khi chọn các clip xuất sắc nhất ẢNH: THANH LỘC

Theo chị Trần Thị Thu, Tỉnh đoàn đã kết nối với anh Trần Mạnh Đạt (29 tuổi), một lập trình viên trẻ tuổi quê Cam Lộ đang sinh sống tại Đà Nẵng và anh đã nhận lời xây dựng website gần như miễn phí.

"Tôi vinh dự khi được các anh chị ở Tỉnh đoàn Quảng Trị ngỏ lời. Đây là cơ hội để tôi đóng góp cho quê hương, cho phong trào tuổi trẻ… theo cách của mình. Tôi đã dành gần nửa tháng để thực hiện và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện trang web", anh Đạt chia sẻ.

Ngay từ bây giờ, chỉ cần truy cập trang web www.quangtrionthemap.com, bản đồ số Quảng Trị sẽ hiện ra rất trực quan. Người dùng có thể nhấp vào từng xã, phường, đặc khu để xem thông tin về đơn vị hành chính cũ, diện tích, dân số sau sáp nhập, cùng video giới thiệu do chính đoàn viên, thanh niên thực hiện, được lấy từ chiến dịch "Quảng Trị on the map".

"Điều tâm đắc nhất là bản đồ này được hình thành từ sự đóng góp của tuổi trẻ toàn tỉnh, không phải sản phẩm của riêng Tỉnh đoàn hay một cá nhân nào khác. Mỗi người góp một phần, để giờ đây chỉ với vài thao tác, thông tin về 78 xã, phường, đặc khu đã nằm trong tầm tay", chị Thu chia sẻ.

Một bản đồ số không chỉ đơn thuần là công cụ tra cứu, mà còn là câu chuyện về tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến của người trẻ Quảng Trị trong hành trình "mở" quê hương ra với thế giới.