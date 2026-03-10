Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Ứng dụng bản đồ số và AI trong phân tuyến tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/03/2026 09:50 GMT+7

Về tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6, UBND TP.Hà Nội dự kiến 'đưa trường học đến gần học sinh' bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo AI trong việc phân tuyến tuyển sinh.

Ngày 10.3, UBND TP.Hà Nội nêu dự kiến thực hiện phương thức xét tuyển mầm non, lớp 1, lớp 6 theo nơi cư trú của học sinh trên địa bàn xã, phường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.

Ứng dụng bản đồ số và AI trong phân tuyến tuyển sinh lớp 1, lớp 6- Ảnh 1.

Hà Nội dự kiến ứng dụng bản đồ số và AI trong việc phân tuyến tuyển sinh

ẢNH: T.M

Cụ thể, phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 được thực hiện trên nguyên tắc "đưa trường học đến gần học sinh" bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo AI trong việc phân tuyến tuyển sinh đảm bảo khoa học, hợp lý; tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VneID nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, chính xác.

Riêng đối với các trường THCS chất lượng cao; trường tư thục và trường có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức: hỏi - đáp, viết, thuyết trình,…

Căn cứ điều kiện thực tiễn, các trường THCS báo cáo kế hoạch tuyển sinh trình UBND xã, phường phê duyệt. Xã, phường quy định hình thức đánh giá năng lực học sinh (nếu có) bảo đảm việc tuyển sinh thực hiện công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều thực tiễn.

Về tuyển sinh lớp 10, như Thanh Niên đã thông tin, UBND TP. Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập.

Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh, thúc đẩy giáo dục bình đằng, công bằng.

Bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh, phụ huynh, tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng.

Khám phá thêm chủ đề

bản đồ số AI phân tuyến tuyển sinh hà nội TRƯỜNG thcs chất lượng cao Lớp 1 Lớp 6
