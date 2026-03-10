Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 10.3, UBND TP.Hà Nội đã công bố thông tin cơ bản về tuyển sinh lớp 10 năm học tới, trong đó dự kiến bỏ điều kiện thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập.

Hà Nội sẽ bỏ yêu cầu về hộ khẩu và khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập ẢNH: TUẤN MINH

Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh, thúc đẩy giáo dục bình đằng, công bằng.

Bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh, phụ huynh, tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng.

UBND TP.Hà Nội cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục tư thục. Tập trung tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh bằng nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh tham gia học nghề.

Việc công bố môn thi sớm nhằm giảm tâm lý lo lắng, chờ đợi cho học sinh, phụ huynh và các nhà trường chủ động kế hoạch tổ chức dạy học và ôn tập cho học sinh.

UBND thành phố đảm bảo 100% học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025 -2026 có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo công tác phân luồng học sinh sau khi hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Về phương thức, đối với các trường THPT công lập sẽ tổ chức thi tuyển; trường THPT tư, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ xét tuyển.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 là môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hà Nội chưa công bố thời gian tổ chức thi. Năm nay do lịch thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD-ĐT đẩy sớm 15 ngày nên dự kiến thời gian thi lớp 10 của các địa phương sẽ thay đổi.

Các năm trước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội thường diễn ra vào đầu tháng 6. Trong năm 2025, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội từng trả lời báo chí chủ trương sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 khoảng cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, sau phát biểu này, không ít ý kiến tỏ ra lo ngại nếu kỳ thi diễn ra quá muộn sau kết thúc năm học sẽ khiến căng thẳng kéo dài vì học sinh áp lực ôn tập đến sát ngày thi…

Trong tháng 2 vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 5 thay vì cuối tháng 6 như dự kiến.

Sáp nhập địa giới hành chính khiến mô hình 12 khu vực tuyển sinh (theo quận, huyện) vào lớp 10 của Hà Nội không còn nguyên trạng nên việc bỏ khu vực tuyển sinh được xem là phù hợp. Theo quy định cũ, Hà Nội chia thành 12 khu vực tuyển sinh lớp 10, nếu đăng ký từ 2 - 3 nguyện vọng, thí sinh buộc phải tuân thủ giới hạn khu vực tuyển sinh. Trường hợp chỉ đăng ký 1 nguyện vọng mới không bị khống chế địa bàn.