Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ về kỳ thi vào lớp 10

Đ A SỐ ĐỊA PHƯƠNG CHỐT MÔN THI THỨ BA LÀ NGOẠI NGỮ

Đến thời điểm này, hơn 20 tỉnh, thành đã công bố môn thi thứ ba và phương thức tuyển sinh lớp 10 năm nay. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thời hạn công bố muộn nhất là 31.3. Riêng Lâm Đồng và Vĩnh Long tổ chức xét tuyển với lớp 10 đại trà, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025-2026. Đây luôn là kỳ thi căng thẳng, áp lực với học sinh và phụ huynh ẢNH: TUẤN MINH

Hầu hết các địa phương chọn ngoại ngữ (phần lớn là tiếng Anh) là môn thứ ba. Hình thức thi môn ngoại ngữ chủ yếu là trắc nghiệm trong 60 phút, số ít địa phương cho đề thi trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết việc lựa chọn ngoại ngữ được cân nhắc trên cơ sở các chủ trương tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Kết quả khảo sát ý kiến các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho thấy đa số đồng thuận với phương án này.

Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đáng chú ý, học sinh (HS) Hà Nội được đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Nhật, Pháp, Hàn và được thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại các trường THCS. Ví dụ, ở trường THCS HS chỉ được học tiếng Anh nhưng có thể đăng ký thi vào lớp 10 bằng tiếng Nhật, Pháp hoặc Hàn.

L ỊCH THI SỚM HƠN HAY MUỘN HƠN ?

Năm nay, do Bộ GD-ĐT đẩy kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn 15 ngày so với năm trước nên lịch thi lớp 10 của các địa phương chắc chắn sẽ có những điều chỉnh. Mới đây Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã nêu dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25.5. Những năm trước, kỳ thi này thường diễn ra đầu tháng 6.

TP.HCM cũng dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ điều chỉnh sớm hơn tương ứng về thời gian với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Các năm trước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội thường diễn ra vào đầu tháng 6. Trong năm 2025, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội từng trả lời báo chí chủ trương sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 khoảng cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, sau phát biểu này, không ít ý kiến tỏ ra lo ngại nếu kỳ thi diễn ra quá muộn sau kết thúc năm học sẽ khiến căng thẳng kéo dài vì HS áp lực ôn tập đến sát ngày thi…

Hiện tại, Sở GD-ĐT Hà Nội chưa công bố thời gian cũng như phương án cụ thể tổ chức kỳ thi năm nay. Trong tháng 2 vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 5 thay vì cuối tháng 6 như dự kiến. Hiệu trưởng một trường THCS ở P.Đống Đa cho rằng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rất quan trọng đối với HS cuối cấp. Các em ngóng phương án thi, lịch thi để có kế hoạch ôn thi cũng như tâm lý tiến tới kỳ thi. HS, phụ huynh và thầy cô giáo cũng mong kỳ thi sớm được tổ chức, tránh phải ôn tập kéo dài trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng, căng thẳng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết hiện tại chưa chốt lịch thi chính thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Lịch thi sẽ được công bố cho HS, nhà trường ngay sau khi phương án tuyển sinh được UBND thành phố phê duyệt.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội luôn được xếp đầu về mức độ cạnh tranh ảnh: Tuấn Minh

T HÊM TRƯỜNG HỌC, CÓ GIẢM ÁP LỰC ?

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội luôn được xếp đầu về mức độ cạnh tranh. Việc xây dựng thêm trường học để tăng tỷ lệ HS vào lớp 10 công lập là nhiệm vụ chính trị được đặt ra. Năm nay, TP có 2 trường THPT bước vào kỳ tuyển sinh chính thức đầu tiên là THPT Đỗ Mười và THPT Phúc Thịnh.

Ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười, cho biết đến nay toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạng mục phụ trợ của trường đã hoàn tất. Trường có 45 phòng học hiện đại, phòng chức năng, sẵn sàng cho tuyển sinh lớp 10 năm học tới.

Ngoài ra, một số dự án khác cũng đang được triển khai để kịp tuyển sinh năm học tới như Trường THPT Việt Hùng và Trường THPT Uy Nỗ. Tại P.Phú Diễn đang triển khai dự án xây dựng trường THPT với quy mô khoảng 10.000 m²; tại P.Yên Hòa cũng dự kiến có thêm một trường THPT đi vào hoạt động từ năm học tới…

Song song với xây dựng mới, 126 địa phương của Hà Nội đã hoàn tất kiểm tra trụ sở dôi dư; trong đó 7 cơ sở được đề xuất chuyển đổi công năng sang làm trường học, nhưng chưa rõ sẽ dành cho trường học ở cấp nào. Việc bổ sung trường lớp từ nhiều nguồn được kỳ vọng nâng dần tỷ lệ HS được học THPT công lập.

Theo kế hoạch nhiều năm gần đây, khoảng tháng 4, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường. Năm học 2025-2026, toàn thành phố dự kiến có khoảng 147.000 HS xét tốt nghiệp THCS. Năm học tới, khoảng 88.000 HS sẽ được tuyển vào các trường THPT công lập; số còn lại được tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết dạy văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Dù đã tăng thêm trường lớp, nhưng số HS tốt nghiệp THCS vẫn cao hơn khả năng đáp ứng của các trường THPT công lập. Việc các trường ở ngoại thành được xây mới dù giúp giảm áp lực vẫn chưa giảm sức "nóng" ở khu vực nội thành.

Hà Nội cũng có một loạt trường ngoài công lập mà sức nóng tuyển sinh vào lớp 10 không "kém cạnh" các trường THPT công lập. Theo ghi nhận, ngay từ đầu năm 2026 nhiều trường tư đã công bố kế hoạch tuyển sinh, phương án "ghi danh, giữ chỗ", thậm chí là thi tuyển sinh riêng nhưng lách luật bằng cách gọi khác nhau.