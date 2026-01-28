Thi lớp 10 tại TP.HCM vào đầu hay cuối tháng 6: Giám đốc Sở GD-ĐT nói gì?

Học sinh TP.HCM mong công bố sớm thời gian thi lớp 10 để tập trung ôn tập ẢNH: BẢO CHÂU

Giáo viên, học sinh nêu ý kiến về thời gian thi lớp 10

Mới đây, khi trả lời báo chí, một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12.6, sớm hơn gần 2 tuần so với lịch thi của những năm trước. Do vậy sở này đang tính toán xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10, trong đó có điều chỉnh thời gian thi lớp 10, có thể trước hoặc sau kỳ thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo công tác tổ chức các kỳ thi quan trọng.

Với thông tin nói trên, ghi nhận tại các trường THCS cho thấy, phụ huynh và học sinh đang tranh luận khá sôi nổi về nên thi lớp 10 trước hay sau thi tốt nghiệp THPT?

Tìm hiểu tại Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định, TP.HCM), cho thấy tỷ lệ học sinh lựa chọn thi lớp 10 vào đầu tháng 6, tức sớm hơn so với thời gian của những năm trước, đang chiếm tỷ lệ cao. Một học sinh lớp 9 của trường này cho hay: "Thí sinh chúng em thường có tâm lý lo lắng nên càng kéo dài thời gian thì cảm giác về áp lực càng nặng nề hơn. Vì vậy em mong thi sớm hơn mấy ngày so với năm trước cũng được vì sau khi Sở GD-ĐT công bố cấu trúc và đề thi minh họa thì thầy cô cũng vừa dạy vừa cho chúng em làm quen với các dạng bài thi".

Trong khi đó, tại Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), nhóm học sinh lớp 9 lại cho rằng nếu thi muộn hơn năm trước thì thí sinh có thêm thời gian để ôn thi, đặc biệt với những học sinh cần chuẩn bị kiến thức chắc chắn hơn.

Còn ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho rằng dù kỳ thi được tổ chức vào thời điểm nào, nhà trường vẫn duy trì việc ôn tập cho học sinh đến sát ngày thi, nhằm bảo đảm các em có sự chuẩn bị tốt nhất.

Trước 2 luồng ý kiến trên, một giáo viên dạy toán lớp 9 cho hay với học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thực sự rất quan trọng và thời điểm này các em đã có những căng thẳng trong quá trình chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để đáp ứng kỳ thi. Vì vậy việc điều chỉnh về thời gian ra sao, mong Sở GD-ĐT nghiên cứu và quyết định sớm để các em yên tâm tập trung cho việc học của mình.

Kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ ổn định 3 môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ ẢNH: BẢO CHÂU

Sở GD-ĐT sẽ có điều chỉnh tương ứng về thời gian thi lớp 10

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên vào chiều 28.1 về thời gian thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, do kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sớm hơn so với những năm trước nên kỳ thi tuyển sinh đầu cấp THPT của TP.HCM sẽ có điều chỉnh tương ứng về thời gian để phù hợp với công tác tổ chức.

Hiện nay, Sở GD-ĐT đã giao cho các phòng ban chuyên môn tính toán, rà soát và xây dựng phương án cụ thể cho trường hợp tổ chức thi lớp 10 trước và sau kỳ thi tốt nghiệp. Trong đó đưa ra các yêu cầu, tính phù hợp cụ thể cho từng phương án. Trên cơ sở đó, đồng thời xét thực tế, Sở sẽ đưa ra phương án về thời gian thi phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Sau đó Sở GD-ĐT sẽ trình UBND TP.HCM để phê duyệt trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, dự kiến ban hành vào tháng 3.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, quy trình một kỳ thi bao gồm công tác tổ chức biên soạn, in sao đề thi, huy động, tập huấn giám khảo coi thi, lực lượng phối hợp vận chuyển đề, bài thi, huy động giám khảo chấm thi... Trong khi đó, năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi lớp 10 trên quy mô lớn cho cả 3 khu vực. Đồng thời vận hành chính quyền 2 cấp, không còn phòng GD-ĐT phối hợp như những năm trước trong khi quy mô địa bàn lại rộng hơn vì vậy công tác tổ chức sẽ có thay đổi trong bối cảnh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, như những năm qua.

Theo Sở GD-ĐT, hiện TP.HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9, con số cao nhất từ trước đến nay. Sau sắp xếp, TP có 176 trường THPT công lập, trong đó có 4 trường THPT chuyên gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 2026 TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác phân luồng, phấn đấu 100% học sinh sau THCS được tiếp tục học tập ở các loại hình phù hợp. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành bậc THPT và tương đương. Riêng kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, TP.HCM dự kiến huy động khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập, tương đương khoảng 120.000 học sinh.