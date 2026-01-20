Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 muộn hơn năm trước

Bích Thanh
Bích Thanh
20/01/2026 15:32 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trong đó có phương án về thi lớp 10 với dự tính thay đổi về thời gian tổ chức thi.

Ngày 20.1, theo thông tin trả lời của một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM với báo chí, do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12.6, sớm hơn gần 2 tuần so với lịch thi của những năm trước. Do vậy sở này đang tính toán xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10, trong đó có điều chỉnh thời gian thi lớp 10 để đảm bảo công tác tổ chức các kỳ thi quan trọng.

TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 muộn hơn năm trước- Ảnh 1.

Thí sinh TP.HCM dự thi vào lớp 10 năm 2025

Ảnh: Nhật Thịnh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, hiện nay sở đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, trong đó dự kiến phương án sẽ tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026 sau khi thi tốt nghiệp THPT, có thể là diễn ra vào cuối tháng 6 thay vì ngày 6-7.6 như những năm trước. Lúc đó có thể vừa song song chấm thi tốt nghiệp, vừa tổ chức thi lớp 10.

Trước đó, vào chiều 6.1, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin những nội dung về thi lớp 10 năm học 2026-2027 đến UBND 168 phường, xã, đặc khu và các trường phổ thông nhiều cấp học.

Cụ thể, sở này thông tin đến UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các trường phổ thông có nhiều cấp học về việc lựa chọn môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 -2027.

Theo đó, thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) nếu dự thi lớp 10 thường và bài thi môn chuyên hoặc tích hợp nếu dự thi vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp.

Về cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, ngày 22.10.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi lớp 10 năm học 2026 - 2027 của các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh đến tất cả các trường THCS để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo đó, thời gian kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập cùng với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ sẽ được UBND TP.HCM phê duyệt trong thời gian tới. Việc công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi lớp 10 của 3 môn thi nhằm giúp các trường có cơ sở để chuẩn bị việc ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9 phù hợp.

Thông tin mới nhất về môn thi lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027

Chiều 6.1, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin những nội dung về thi lớp 10 năm học 2026-2027 đến UBND 168 phường, xã, đặc khu và các trường phổ thông nhiều cấp học.

