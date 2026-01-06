Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thông tin mới nhất về môn thi lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027

Bích Thanh
Bích Thanh
06/01/2026 16:09 GMT+7

Chiều 6.1, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin những nội dung về thi lớp 10 năm học 2026-2027 đến UBND 168 phường, xã, đặc khu và các trường phổ thông nhiều cấp học.

Thông tin mới nhất về thi lớp 10 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM chính thức thông tin về môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

ẢNH: BÍCH THANH

Môn thi thứ ba là ngoại ngữ

Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin đến UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các trường phổ thông có nhiều cấp học về việc lựa chọn môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 -2027.

Theo đó, thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) nếu dự thi lớp 10 thường và bài thi môn chuyên hoặc tích hợp nếu dự thi vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp.

Về cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, ngày 22.10.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi lớp 10 năm học 2026 - 2027 của các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh đến tất cả các trường THCS để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo đó, thời gian kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập cùng với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ sẽ được UBND TP.HCM phê duyệt trong thời gian tới. Việc công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi lớp 10 của 3 môn thi nhằm giúp các trường có cơ sở để chuẩn bị việc ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9 phù hợp.

Thông tin mới nhất về thi lớp 10 tại TP.HCM - Ảnh 2.

Thời gian tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ được UBND TP.HCM phê duyệt trong thời gian tới

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Cấu trúc và yêu cầu đánh giá của từng môn thi 

Môn ngữ văn: Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Cấu trúc đề thi lớp 10 môn ngữ văn gồm 2 phần:

  • Phần 1 (5 điểm): Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn

 Câu 1 (3 điểm): Đọc hiểu 
 Câu 2 (2 điểm): Viết đoạn văn

  • Phần 2 (5 điểm): Đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội

Câu 1 (1 điểm): Đọc hiểu 

Câu 2 (4 điểm): Viết bài văn nghị luận xã hội

Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu và viết trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 môn ngữ văn cấp THCS, chủ yếu là lớp 8 và lớp 9.

Môn toán: Đề thi gồm 7 câu. Nội dung yêu cầu đề thi nằm trong Chương trình GDPT 2018 môn toán cấp THCS, bao gồm các mạch kiến thức: Hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất. Nội dung kiểm tra nhằm mục đích đánh giá các năng lực toán học như tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học.

Môn tiếng Anh: Hướng việc đánh giá vào các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, mục tiêu cụ thể cho từng mạch kiến thức.

Cấu trúc đề thi lớp 10 môn tiếng Anh, có 4 phần gồm 40 câu.

  • Phần 1 (1 điểm): Ngữ âm, từ câu 1 đến câu 4; 
  • Phần 2 (3 điểm): Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, từ câu 5 đến câu 16;
  • Phần 3 (4 điểm): Viết dạng đúng của từ (câu 29 đến 34); Viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn (câu 35, 36); Viết câu (từ câu 37 đến 40);
  • Phần 4 (3 điểm): Đọc hiểu: Đọc và điền từ (câu 17 đến 22); Đọc hiểu trả lời câu hỏi (câu 23 đến 28).

Lưu ý có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Quy định phân tuyến trong tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

Quy định phân tuyến trong tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM đang thực hiện công tác chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học, THCS năm học 2026-2027. Đây là kỳ tuyển sinh đầu tiên của TP.HCM sau khi hợp nhất và vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Quy định tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM với 168 phường, xã, đặc khu sẽ ra sao?

Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp TP.HCM năm học 2026-2027

